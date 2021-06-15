"Зарабатывали по три копейки": Анна Семенович объяснила, почему ушла из группы "Блестящие"

Певица Анна Семенович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович, которую до сих пор именуют экс-"блестящей", ушла из группы еще в 2007 году после четырех лет на сцене. Коллектив дал ей мощный старт в шоу-бизнесе, при этом, по признанию певицы, будучи суперпопулярны, солистки вовсе не купались в роскоши. Так, первые три месяца новичок Семенович и вовсе пела бесплатно - это, мол, испытательный срок.

- В группе я зарабатывала, конечно, смешные деньги. К счастью, тогда у меня был длительный роман с обеспеченным мужчиной, и в финансовом плане все было стабильно, - рассказала Анна в интервью Василию Конову на его YouTube-канале. - Мы получали по 50 долларов за концерт, хотя за наше участие в корпоративе заказчики платили по 20-30 тысяч долларов. Все остальное забирали продюсеры, это был их успешный бизнес. При этом, девочки, которые пришли в группу раньше меня, имели ставку больше. Я всегда возмущалась: ну ладно первый год новичок получает мало, но спустя несколько лет в коллективе..? Я ведь также пела, летала на гастроли, все делала честно.

Анна Семенович (слева) в составе "Блестящих". Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

По словам артистки, некоторым солисткам даже не хватало денег, чтобы снять квартиру в центре Москвы - приходилось арендовать где-то на окраине столицы. Не говоря уже о том, что девочкам нужно было наряжаться для публичных выходов и всегда хорошо выглядеть.

- Именно эта несправедливость стала толчком к моей сольной карьере. Ведь есть рынок, есть цена. Другие поп-группы - "Фабрика", "Hi-Fi", "ВИА Гра" - зарабатывали приличные деньги: все, кроме нас, получали проценты от общего сбора, - объяснила певица. - Поэтому в какой-то момент я пришла на собрание к продюсерам и сказала: "А не хотите ли вы поднять нам зарплаты, чтобы не платить по три копейки?". Не захотели. Тогда я решила, что придется уйти: закончился этап, в котором я готова была работать за эти суммы.

Даже в предновогодний чес, когда "Блестящие" давали по девять концертов в день, как заверила артистка, их оклад не превышал те самые 50 долларов. Исключение составляла лишь новогодняя ночь: за шоу под бой курантов участницам платили двойную ставку, то есть 100 у.е. К счастью, те времена давно позади: сейчас самая пышногрудая звезда нашего шоу-бизнеса наконец довольна своим доходом как певица, радио- и телеведущая.

- Если бы нам предложили воссоединение, я бы запросила минимум по 500 тысяч каждой за один концерт: отбила бы все, что мы в свое время недополучили, - категорично заявила Семенович.

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