Карлсон - Ольге Бузовой и Дмитрию Губерниеву: «По телевизору показывают жуликов... Ну чем я хуже?»

14 июня спортивный журналист довёл певицу до слёз провокационным вопросом в прямом эфире

«Вы перестали пить коньяк по утрам» - бросил Дмитрий Губерниев Ольге Бузовой во время прямого эфира на «Матч-ТВ». До этого, правда, ведущий провоцировал певицу довольно агрессивной манерой интервью, но именно коньяк стал последней точкой. «Я не пью! Я лечусь» - Ольга плакала, бегала к экрану с Губерниевым в студии и еще долго не могла прийти в себя.

Конечно, Ольга Бузова могла не знать цитату из книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Мало ли почему...

Скорее всего потому, что эта цитата в мультфильм не вошла, а книгу у нас читали куда меньше народу, чем смотрели мультик. Или просто в расстроенных чувствах не сообразила, что к чему.

Но чтобы вы не попадали в неловкие ситуации, мы решили напомнить самые-самые знаменитые фразы из книжки и одноименного мультфильма. Ну а если вы их и так помните, просты улыбнитесь вместе с нами.

«Пустяки, дело житейское!»

«А мы тут плюшками балуемся»

«Ты знаешь, моя бабушка - чемпион мира по обниманиям! Как налетит, как обнимет! Карлсончик, дорогой!»

«Сейчас вы увидите привидение! Дикое, но симпатишное»

«- Поверь, Карлсон: не в пирогах счастье... - Да ты что, с ума сошёл?! А в чем же ещё?»

«Спокойствие, только спокойствие»

«А вот ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье. Вам придется оставить эту гадкую привычку».

«А как же я? Малыш, ведь я же лучше, лучше собаки, а?»

«Ведь я — умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил».

«Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон! Ну, и ты заходи...»

«На шею не дави!»

«- Надеюсь, фрекен Бок, вы любите детей?

- Как вам сказать... Безумно!»

«По телевизору показывают жуликов... Ну чем я хуже?! Эх!..»

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