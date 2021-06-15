Лето продано: В Крыму и Сочи остались туры только на бархатный сезон

После того, как популярная у россиян Турция закрылась для туристов в связи с коронавирусом, уставшие от пандемии люди массово поехали в Сочи и Крым. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После того, как популярная у россиян Турция закрылась для туристов в связи с коронавирусом, уставшие от пандемии люди массово поехали в Сочи и Крым. Но “всероссийские здравницы” оказались не готовы принять такое количество гостей. Черноморское побережье этим летом перегружено туристами, об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По оценкам Ростуризма на курорты Крыма и Краснодарского края в июне-сентябре смогут прилететь более 8,3 миллионов туристов. Однако в туриндустрии опасаются, что аэропорты Симферополя, Сочи и Анапы будут не в состоянии принять такое количество гостей. Авиакомпании отправляют заявки на открытие новых рейсов, но практически все временные слоты для приема самолетов в аэропортах заняты. Кроме того, свободных мест в отелях днем с огнем не найти.

Мы решили узнать, как обстоят дела на курортах Юга России сегодня.

Курорты Краснодарского края

Места - только в частном секторе

Номера в отелях у первой линии выкупили еще в мае

Хотя в отелях Краснодарского края все места забронированы до конца августа, туристы продолжают прибывать. Бронируют и номера в частном секторе, забиты автокемпинги. В Сочи, например, сегодня находятся более 150 тысяч туристов и заполняемость курорта уже превышает 90%.

- Лето продано, сейчас россияне скупают туры на бархатный сезон в сентябре – начале октября, - пояснили в компании-туроператоре "Ривьера Сочи". – Еще в мае закончились места в здравницах четыре-пять звезд, потом быстро разобрали то, что оставалось – санатории и отели средней руки. Первая береговая зона была продана целиком еще до начала лета.

Необыкновенно высокий спрос спровоцировал подорожание отдыха в Сочи.

- Спрос рождает предложение, - прокомментировал начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат. – Цены здравницы устанавливают максимально возможные, стараясь компенсировать дороговизну расширением сектора услуг. Например, включают в пакет бесплатный тренажерный зал, СПА.

По оценкам Ростуризма на курорты Крыма и Краснодарского края в июне-сентябре смогут прилететь более 8,3 миллионов туристов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хачапури стал золотым

Наплывом туристов пользуются местные рынки и магазины. Торговцы, не стесняясь, установили московские цены на фрукты и овощи. Даже знаменитые сочинские лаваши и хачапури стали значительно дороже. Если раньше их можно было купить за 150 рублей, то сейчас за 200 и выше.

Авиабилеты еще есть

- У нас ограничений на прием воздушных судов и пассажиров пока нет. Слоты имеются, - пояснили в пресс-службе холдинга «Аэродинамики», в состав которого входит сочинский аэропорт. - Однако пропускная способность пассажирских терминалов в Сочи и Анапе не позволяет удовлетворить все запросы авиакомпаний.

Чтобы справиться с наплывом пассажиров, в аэропортах Анапы и Сочи организовали дополнительные зоны для отдыха, вывели на работу еще больше сотрудников, увеличили число стоек регистрации.

- Дефицита авиабилетов на курортные направления нет. Все заявленные рейсы выполняются, на них даже есть свободные места, - пояснили в «Аэродинамике».

Кстати, в Сочи с начала года уже обслужили более 2,6 млн пассажиров. Это в полтора раза больше доковидных показателей и вдвое больше прошлогодних цифр.

Побережье Крыма: Цены на проживание выросли на 15-50 процентов

Отели забиты до отказа

В этом году Крым готовится принять около 8 миллионов туристов. Большинство курортников предпочитает селиться в маленьких уютных отелях или гостевых домах на берегу моря. Там и стоимость проживания чуть ниже, и условия иногда больше устраивают гостей. Только вот уже к началу июня крымские отели и гостиницы почти полностью заполнены, все места забронированы до конца августа, но туристы все равно продолжают приезжать.

По информации Ассоциации туроператоров России, сейчас средняя загрузка номеров категории «стандарт» составляет 95%. Расценки на проживание в этом году в среднем увеличились на 15%. Так, на Южнобережье жилье подорожало примерно на 25%, а то и на 50%, а в районах Западного Крыма цена выросла всего на 2%.

Хотя в отелях Краснодарского края все места забронированы до конца августа, туристы продолжают прибывать. Бронируют и номера в частном секторе, забиты автокемпинги. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В аэропорту обслуживают 200 рейсов в день

- Маршрутная сеть полетов в воздушной гавани Крыма уже достигла 63 направлений – максимального показателя. Впервые в истории аэропорт обслужит 2 млн пассажиров уже в июне, раньше такой показатель достигался к июлю. На данный момент суточный трафик уже превышает 35 тысяч пассажиров, а количество рейсов – 200 на прилет и вылет, что в предыдущие годы наблюдалось в августе – традиционно самом высоком по трафику месяцу, - отмечают в пресс-службе аэропорта Симферополь.

Из-за высокой нагрузки в аэропорту пришлось открыть международную зону терминала.

Огурцы и помидоры подешевели

Цены в Крыму в разгар туристического сезона часто неприятно удивляют туристов. Многие фрукты и овощи здесь стоят намного дороже, чем в любом другом регионе. И цены продолжают расти: в частности, на овощи из «борщевого набора». Но стоимость помидоров и огурцов снизилась. За последнюю неделю они подешевели примерно на 12%. По данным Крымстата, сегодня килограмм огурцов в среднем по Крыму стоит около 81 рубля, килограмм помидоров - около 125 рублей.

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