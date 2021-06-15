В Самаре заявили о старте приема заявок в президентский фонд культурных инициатив

В Самаре анонсировали старт заявок на конкурс президентского фонда культурных инициатив Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

В Самаре на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура», который проходил на набережной во время фестиваля «ВолгаФест-2021», объявили о старте приема заявок в президентский фонд культурных инициатив. О создании фонда в ежегодном послании объявил президент России Владимир Путин.

Президентский фонд поможет нестоличной культуре и креативным проектам

Фонд призван поддержать креативные, кросс-культурные, междисциплинарные проекты в сфере культуры и креативных индустрий. Ожидается, что благодаря фонду можно будет поддержать многие нестоличные творческие проекты. Как отметил заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Администрации Президента Российской Федерации Александр Журавский, в Москве и Санкт-Петербурге быстрее найдутся крупные меценаты, способные поддержать интересный творческий проект, чем в регионах.

Предполагается, что уже в этом году за счет средств гранта удастся профинансировать порядка 1,5 тысячи креативных команд, на что потратят 3,5 млрд рублей.

Заявки принимаются с 15 июня. «Конкурс стартует завтра, и сегодня мы, фактически, делаем его публичное представление. Хочу все регионы пригласить к участию и пожелать успехов. Знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны по всей стране, а некоторые и далеко за пределами нашей Родины», - сказал губернатор Самарской области, председатель комиссии госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который провел заседание.

Как рассказал генеральный директор президентского фонда культурных инициатив

Роман Карманов, участие могут принять некоммерческие организации, муниципальные предприятия, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

- Уже сегодня мы запустили сайт фондкультурныхинициатив.рф. Можно заявлять творческие, образовательные и наставнические проекты. Также проекты по выявлению и поддержке молодых талантов, фестивали, культурные стартапы, - сказал Карманов.

Заявки будут принимать до 30 июля, а итоги подведут не позднее 15 сентября.

Учитывая, что времени на заявочную кампанию отведено не так много, а проводят ее в летний период, когда в творческой зоне некоторое затишье, Дмитрий Азаров призвал участников заседания как можно активнее продвигать конкурс и размещать информацию о нем в своих социальных сетях, а также на сайтах различных ведомств.

Известная балерина, народная артистка России Илзе Лиепа, которая участвовала в работе комиссии, рассказала, что обязательно разместит информацию о конкурсе на всех своих ресурсах в соцсетях. Она уверена, что конкурс является отличной возможностью проявить себя многим творческим коллективам. Отметила она и формат заседания. «Заседание прошло практически на пляже в очень дружеской обстановке, где, как мне кажется, рождается очень много мыслей. Мы встречаемся с интересными людьми, обмениваемся идеями», - сказала артистка.

Городские пространства хотят сделать культурными

На заседании в целом поднимались вопросы развития творческого потенциала городов. Руководитель специализации «Креативные индустрии» Московской высшей школы социальных и экономических наук Елена Зеленцова рассказала, что в городах необходимо создавать творческую среду и атмосферу, а также поддерживать предпринимателей, работающих в творческой сфере, и привлекать новых инвесторов. «Только усилиями одного министерства это все сделать не получится, поэтому должны включаться несколько ведомств», - сказала Зеленцова.

Также она отметила, что в городах нужно создать творческие пространства, где могли бы вместе располагаться представители нескольких направлений культуры. Это, например, можно делать около каких-либо памятников или в знаковых местах, сказала Зеленцова, и привела в пример самарский фестиваль «ВолгаФест-2021», где, фактически, такое культурно пространство собрано.

Дмитрий Азаров предложил сделать самарский регион пилотным для разработки таких пространств. «Развитие таких кластеров позволит нам сохранить историческое и архитектурное наследие. Предлагаю такие практики внедрять на самарской земле, стать пилотным регионом», - сказал губернатор и поручил проработать такой проект.