"Оля, вы перестали пить коньяк по утрам?": главное о скандале Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в прямом эфире Матч-ТВ

- Случилось страшное - не все в России знают книги Астрид Линдгрен... - Вот что бывает, если с детства читать только Инстаграм! Фото: Кадр из фильма

Не успели отгреметь эмоции, связанные с дебютом Ольги Бузовой на театральной сцене, а она уже вновь в центре внимания: свежеиспеченная актриса стала... футбольным экспертом! На днях Ольга заглянула в студию канала «Матч ТВ», где в беседе с ведущим Ильей Трифоновым говорила о футболе. Казалось, здесь Бузова, как экс-жена футболиста (когда-то звезда была замужем за полузащитником Дмитрием Тарасовым), должна была чувствовать себя лучше, чем на подмостках, но почему-то оконфузилась Ольга именно тут. А помог ей балагур Дмитрий Губерниев, на связь с которым гостья студии вышла во время прямого эфира.

Впрочем, начиналось все довольно мило, в классическом стиле Бузовой: она довольно неуклюже, но крайне уверенно призывала игроков сборной побеждать, никого не бояться, брать пример с нее: «У меня есть мессенджер для вас - кайфуйте на поле! (под мессенджером, видимо, подразумевался месседж, то есть послание. - Ред.)». Но оценить всю глубину «мессенджера» игрокам сборной вряд ли удалось, ибо его вскоре затмила перепалка Бузовой и Губерниева, находившегося в студии в Санкт-Петербурге. Дмитрий не упустил возможности потроллить новоявленную актрису: «Я как театрал особенно рад, что вы теперь звезда МХАТа, как Ольга Андровская, Алла Тарасова и Ангелина Степанова. Но вопрос вам как футбольной болельщице... Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова? Или советская, тренера Эфроса, которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала ЧМ? С Броневым, Волковым, Далем...»

Дмитрий Губерниев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Хватит щеголять знаниями! - вскипела Ольга.

- Я задал вам вопрос! - продолжал с хитрой улыбкой настаивать Губерниев. - Ведь есть же еще сборная Таганки, Любимов... Какой футбол вам ближе?

- Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить! Какое хамство! Я требую уважения!

«Уважение» Дмитрий проявил своеобразно - взял и поинтересовался: «Вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте - да или нет?»

Конечно, большинство зрителей сразу узнали цитату из «Карлсона». Увы, Бузовой в этом большинстве не оказалось, и она, поняв вопрос буквально, разрыдалась: «Как не стыдно?! Так нельзя! Коньяк? Вам показать мою фигуру? Я не пью, мне нельзя! Дмитрий Губерниев, вы для меня дно, а не мужчина!» - «Нет, не перестали...» - хладнокровно резюмировал Губерниев. Но попробовал объяснить: «Это фраза из книжки «Малыш и Карлсон», моя настольная литература...» Плачущая Бузова уже не желала ничего слушать - сквозь слезы пыталась высказать Губерниеву все, что о нем думает, и при этом рассуждать о спорте («Я выросла на английском и немецком футболе, с детства за «Зенит»). Уже после эфира в своем блоге Дмитрий все-таки сбавил обороты: «Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Надеялся на иронию гостьи! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо. В эфире держалась стойко».

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Конечно, Ольга Бузова могла не знать цитату из книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Но чтобы и вы не попадали в неловкие ситуации, мы решили напомнить самые-самые знаменитые фразы из книжки и одноименного мультфильма. Ну а если вы их и так помните, просты улыбнитесь вместе с нами. (подробности)