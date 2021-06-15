Кого из заключенных россиян и американцев могут обменять Путин и Байден

Ярошенко в американской тюрьме Форт-Дикс вот уже с 2011 года Фото: Личный архив

Накануне встречи президентов Путина и Байдена, где, как предполагают эксперты, речь может зайти об обмене заключенными, «Комсомолка» пообщалась с родственниками самых известных российских сидельцев в США. И выяснила, как и где сидят громкие арестанты с американским паспортом у нас в России.

Возможность обмена осужденными между Россией и США, пожалуй, впервые за долгое выглядит так реально. По крайней мере в этом уверены родственники россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. И американцев Тревора Рида и Пола Уиллана. Их семьи надеются, что встреча Путина и Байдена лично для них может стать эпохальной.

- Я вчера говорила с мужем по телефону, он сказал, что видел по американскому ТВ, что семья Рида обращалась к Путину и Байдену. Просили за своего сына. Тоже надеются на обмен, как и мы, - рассказала «КП» супруга осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко.

Ярошенко в американской тюрьме Форт-Дикс вот уже с 2011 года. Его схватили американские спецслужбы в Западной Африке в Либерии, куда он прилетел по приглашению для заключения контракта на работу. В итоге обвинили в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США.

Тревор Рид вот уже почти 2 года в московском СИЗО №5 «Водник». Его обвиняют в том, что летом 2019-го он, 28-летний студент университета Северного Техаса, бывший морпех, в пьяном виде напал на сотрудников российской полиции. Что делал Рид в Москве? Приехал по любви к своей русской девушке, с которой познакомился на отдыхе в Греции. Пил водку.

Тревор Рид вот уже почти 2 года в московском СИЗО №5 «Водник». Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Так получилось, что эти два абсолютно незнакомых друг другу человека теперь связаны одной нитью и как бы даже зависят друг от друга.

Суд первой инстанции уже рассмотрел дело и отправил Рида на зону аж на 9 лет, что стало настоящим шоком и для самого Тревора, и для его семьи.

Американский суд дал Ярошенко 20 лет. Освободится он должен в 2027-м. Семья ростовского летчика и вся Россия уверены – дело Константина сфабриковано и носит чисто политический характер. За россиянина просила еще Трампа российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Прошения об экстрадиции подавали адвокаты и семья. Но он так и сидит.

- Мы очень надеемся, что сейчас что-то произойдет, - говорит жена летчика Виктория Ярошенко. – Президенты России и США встречались и раньше. Но впервые Путин сказал, что возможно будет затронута и тема обмена. Мы очень обрадовались.

НИКАКОЙ МЕДПОМОЩИИ: «ВЫ И ТАК НЕПЛОХО ВЫГЛЯДИТЕ»

Виктория Ярошенко видела мужа своими глазами в 2018 году, когда прилетала в Америку на свидание с ним.

- Деньги на билеты помогали собрать друзья и родители Константина, сама бы я не потянула такие расходы. Так нам удалось повидаться. Выглядел муж плохо – зубов нет, лицо какое-то желто-красное, не здоровое одним словом. Сейчас ему еще хуже – давление скачет, болят зубы. Добиться какой-то медпомощи нереально. И мы, и он сам писали обращения везде. После этого Костю привели к врачу, где ему сделали тест на коронавирус и кардиограмму. Сказали: «Что ты жалуешься? Неплохо выглядишь. Иди. Все». Сидит он в тюрьме общего режима в штате Коннектикут в камере на 100 человек. Здание старое, 1936 года постройки, вентиляции никакой нет – 2 вентилятора на все помещение.

- У вас есть возможность общаться?

- Да, ему разрешены звонки домой. Так что мы созваниваемся каждый день.

Тревор Рид сидит в московском СИЗО «Водник».

- Это СИЗО печально знаменито тем, что здесь при странном стечении обстоятельств погиб экс-директор «Роскосмоса» Евдокимов, – говорит вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. – Рид содержится в маломестной камере, один из его соседей - англоговорящий иностранец. Его регулярно осматривают врачи. Девушка, так самая к которой он приехал в Россию, его не бросает, пишет письма, шлет передачки. В СИЗО есть спортзал, библиотека (Тревор уже освоил русский). На условия содержания он не жалуется, хотя очень подавлен и расстроен, что оказался оторван от семьи и в тюрьме. Его дело скоро будет рассматривать апелляционный суд. После этого, если ничего не случится, его отправят отбывать срок в одну из колоний.

БУТ ВСЕ ВРЕМЯ ПРОСИТ КНИГ НА РУССКОМ

Еще один известный российский гражданин в американской тюрьме – Виктор Бут. Под стражей он с 2008 года. Несколько лет шло следствие, приговор ему озвучили только в 2012-м: 25 лет строгого режима! Его обвинили сразу по нескольким очень серьезным статьям, в том числе за намерение продать оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа», которую американские власти считают террористической. Вину ни по одной из статей Бут не признал.

Еще один известный российский гражданин в американской тюрьме – Виктор Бут

- Муж сидит в одной из самых строгих тюрем Америки, «Мэрион» в штате Иллинойс, – рассказала «КП» жена Виктора Алла Бут. – Таких заведений для «особо опасных» в США всего два. Виктор не тот человек, который привык жаловаться, но я знаю, каково ему там. Никаких передачек туда отправлять нельзя, еда очень скудная и меню не меняется годами. В понедельник – бутерброд, во вторник – суп, в среду еще что-то. И так по кругу год за годом.

Последний раз Алла видела супруга в 2019 году, когда попала в тюрьму на свидание.

- Никаких длительных свиданий там нет. Наша встреча проходила в комнате на 100 человек. Очень шумно, ничего не слышно, но была возможность хотя бы за руку мужа подержать. Сейчас его перевели в более строгую зону этой тюрьмы, и даже так видеться уже нельзя. Да и мы уехали из США. Общаемся по телефону, 2 раза в неделю по 10 минут. Все.

Алла, так же как и Виктория Ярошенко, рассказала, что добиться какой-либо медицинской помощи в американской тюрьме нереально. А здоровье ее мужа за 13 лет сильно пошатнулось.

- Только через посольство удается добиться визита к Виктору врачей, и только если настолько все плохо, что он уже практически без сознания. И такие эпизоды уже бывали. Несколько раз Виктор рисковал оказаться на том свете. Так что в этом смысле все плохо.

- А спортзал, библиотека есть в этой тюрьме?

- Нет, это вам не кино, где всякое показывают, а реальность, более жестокая. Американцы не читают книг, так что библиотека там вообще без надобности. Мы стараемся как можно чаще отправлять Виктору литературу, и всех друзей и знакомых просим это делать как можно чаще. Потому что для нас это очень дорого, книги же тяжелые, потому и посылки не дешевые. А читает он много, по 5 – 6 книг в месяц. И в условиях информационного голода ему тяжело. Мы очень надеемся на обмен, конечно.

Кстати, о том, что Виктор Бут «уже достаточно долгий срок отсидел в тюрьме» и его «вполне можно обменять, например, на Пола Уиллана», заявила даже американская судья, выносившая в 2012 Буту приговор. Шира Шейндлин, хорошо знакомая с материалами его дела, тогда дала ему минимальный из возможных сроков. Прислушается ли к ее словам Джо Байден?

И услышит ли он голос того самого Пола Уиллона из российской тюрьмы? Осужденный за шпионаж на 16 лет американец тоже взывает к своему президенту и просит вернуть его домой.

- Я общался с Уиллоном еще когда он содержался в СИЗО «Лефортово», - вспоминает Иван Мельников. – Он на условия содержания не жаловался, сидел в двухместной камере – телевизор, холодильник, передачи с воли. Кроме того, к Полу чуть ли не каждый день приходили консулы разных стран, он же подданный не только США, но и Великобритании, Канады. Все они проверяли, как он там. Насколько я знаю, его сейчас уже этапировали в колонию, так как свой приговор он уже получил.

Пол Уилан получил 16 лет колонии Фото: REUTERS

ЛЕГАЛЬНЫЕ ПЫТКИ

Мельников говорит, что кроме Бута и Ярошенко в американских тюрьмах еще очень много русских.

- Богданов (хакер, осужденный за мошенничество), Селезнев (киберпреступление), Левашов (киберпреступление) ... Самое печальное, что американским правительством не ратифицирован ряд международных договоров и конвенций, касающихся прав человека под стражей. Так, например, они могут долгие месяцы держать подозреваемого в одиночной камере даже без окон, оказывая на него таким образом давление (в России срок содержания в подобных условиях не может превышать 15 дней). Могут перекидывать из тюрьмы в тюрьму и многое другое, что в условиях неволи воспринимается как пытка, и что запрещено в других странах. Но самое страшное, что в Америке есть так называемая 4-я поправка, которая позволяет ЦРУ или ФБР в некоторых случаях (когда речь идет об особо важных, как они считают, для безопасности США сведениях) применять к подозреваемым пытки. То есть, пытать легально. И к российским гражданам, насколько мне известно, эта 4-я поправка применялась.

Так что за встречей Путина и Байдена в Женеве будут следить не только политологи и эксперты со всего мира. Но и пара десятков заключенных в России и США.