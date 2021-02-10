Студент из США Тревор Рид заявил, что выпил литр водки перед нападением на полицейских в Москве

Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Студент из США Тревор Рид, осужденный на нападение на полицейского в Москве, объяснил свое поведение литром выпитой водки. Об этом он заявил на заседании по апелляции на приговор.

- Принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно, суд постановил назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу <...> в Институте имени Сербского, - объявил судья, чьи слова приводит РИА Новости.

Как указывается в материалах дела, во время совершения преступления студент был сильно пьян. В его крови нашли 3,033 промилле алкоголя, а это соответствует тяжелому опьянению.

Напомним, 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, который поругался с двумя женщинами. Однако в отношении полицейских он также проявлял агрессию. А по пути в отделение напал на водителя. Уже на следующий день 28-летнего американца арестовали. В итоге Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам лишения свободы. Кроме того, ему пришлось заплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В начале февраля этого года официальный представитель госдепартамента Нед Прайс выразил надежду на возможное освобождение и возвращение в США осужденных американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Как писал сайт kp.ru, 48-летний Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России.