Пресс-конференция Владимира Путина по итогам встречи с Джо Байденом в Женеве 16 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин Фото: REUTERS

16 июня 2021 года российский президент Владимир Путин проведёт встречу с американским коллегой Джо Байденом. Главы государств встретятся для обсуждения ряда важных вопросов на вилле La Grange в Женеве, где проходит саммит. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию с пресс-конференция Путина по итогам переговоров с Байденом.

До этого момента лидеры двух стран общались лично только в 2018 году. На тот момент Владимир Путин попытался договориться с 45-м президентом штатов Дональдом Трампом об улучшении отношений между Россией и США.

Ранее президент РФ сообщил, что на саммите с американским лидером Джо Байденом намерен обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, планируется рассмотреть двусторонние отношения России и США, которые "деградировали до самой низкой планки". На встрече президенты будут говорить об Украине, Нагорном Карабахе, и ограничении вооружений.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла журналистам, что американский лидер точно знает, что ожидать от российского коллеги на предстоящем саммите. По ее словам, президент США "готовился к этой встрече 50 лет".