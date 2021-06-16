В пережившем пожар соборе Парижской богоматери затеяли перепланировку

Парижская епархия объявила о сборе дополнительных средств на восстановление здания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парижская епархия, отвечающая за внутреннее убранство собора Нотр-Дам де Пари, обратилась к французским властям с призывом выделить несколько миллионов евро на перепланировку интерьера.

Сразу после пожара, который произошел в апреле 2019 года, благотворительные фонды собрали более €85 млн. на ремонт здания. Плюс немало денег выделили государственные власти. Всего на восстановление одной из главных достопримечательностей страны направили более €267 млн. Большинство этих денег ушло на реставрацию кровли, перекрытий и сводов, передает Le Point.

- Через несколько месяцев начнется фаза финального восстановления, - рассказывает архиепископ Парижа Мишель Аупетит. - Поэтому пора подумать о новом внутреннем убранстве собора, который является шедевром готического зодчества XII столетия.

Парижская епархия объявила о сборе дополнительных средств в объеме от €5 до 6 млн.

Нотр-Дам, как и многие другие конфессиональные объекты Франции, находится в собственности государства.

Работы выйдут на финишную прямую уже через несколько месяцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо денег, выделяемых из бюджета, епархия рассчитывает на помощь спонсоров и благотворителей. В 2019 году, сразу после пожара крупные суммы пожертвовали семьи известных французских бизнесменов - Арно, Бетанкур-Мейер, Пино. Сейчас предложение священнослужителей уже поддержал американский фонд «Друзья Нотр-Дам де Пари».

- Мы хотим сохранить в соборе собственную идентичность и традиции, но перемены все-таки нужны, - говорит Мишель Аупетит.

В планах - совместить интересы прихожан и туристов, сделать удобную навигацию.

Программа разработки дизайна интерьера полностью находится в ведении церкви. Работа направлена, в частности, на то, чтобы предложить новый маршрут посещения 6 миллионам верующих, паломникам и туристам. Также в Нотр-Даме необходимо поменять мебель, освещение, звук и пристройку к хоровому органу.