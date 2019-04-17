В России собирают деньги на восстановление Нотр-Дама

Вечером в понедельник, 15 апреля, произошел страшный пожар в соборе Парижской Богоматери. Архитектурный шедевр XII века, прославленный одноименным романом Виктора Гюго, год назад встал на реставрацию, которая оказалась роковой. Пока во Франции подводят итоги трагедии, в России предложили собрать деньги на восстановление чужеземного храма.

- Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. Мне кажется, это будет правильно, - предложил директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

- В свете ужасной трагедии, постигшей Нотр-Дам, выделяю значительное пожертвование на его восстановление, - сообщил, впрочем, не уточнив сумму, российский миллиардер Андрей Андреев (сделал состояние на сервисах интернет-знакомств).

Рисунки и цветы у стен посольства Франции в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В самой Франции к вечеру того же дня объявили, что государство и местные миллиардеры готовы пожертвовать на благое дело 700 миллионов евро. Более чем достаточно для реставрации шедевра - основные каменные конструкции и интерьер пострадали мало.

А вот среди отечественных защитников архитектуры призывы «помочь на Нотр-Даму из России» понимания не встретили:

- Наша проблема в том, что мы поддерживаем в нормальном виде 100-200 «открыточных» шедевров типа Кенигсбергского собора в Калининграде или Саратовской консерватории (выполнены в том же готическом стиле. - Ред.), - говорит «Комсомолке» историк-москвовед, создатель канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов. - При этом многие тысячи других памятников по всей стране или уже разрушены, или вот-вот погибнут. Даже в богатой Москве недавно провалился купол в усадьбе Кузьминки; в не лучшем состоянии усадьбы Покровское-Стрешнево, Знаменское-Садки, Ясенево, Кунцево… И это в столице! Страшно даже сказать, что творится за МКАДом. Например, колоссальный шедевр готической архитектуры, Старожиловский конный завод в Рязанской области, грозит разрушиться полностью. Российские деньги (и профессиональных реставраторов, которых тоже не хватает) надо в первую очередь бросать на спасение российских же памятников, а не Нотр-Дама.

ВОПРОС ДНЯ

А нам уже ничего не надо восстановить и отстроить в стране?

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем:

- Я не против, чтобы мы помогали восстанавливать памятник мировой культуры. И я тоже готов сдать деньги. Но не нужно забывать и об объектах местного значения. Например, предлагаю собрать средства на восстановление колокольни Петропавловского собора, первого каменного здания Перми.

Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист РСФСР:

- Предлагаю отремонтировать мозги очень многим. Если это им поможет. А вообще многие здания требуют ремонта. Я в первую очередь забочусь о Санкт-Петербурге. Потому что он наиболее подвержен коррозии, все-таки морской город. Езжу по городу каждый день и вижу - чинить здания нужно не только с внешней стороны, но и внутри. Для потомков лучше оставить красоту нашего города.

Владимир ЛАВРЕНОВ, член Геральдического совета при Президенте РФ:

- Нотр-Дам де Пари - не только символ французской идентичности и французской нации, но и символ общеевропейской христианской культуры. А потому, если любая страна поучаствует в восстановлении того, что сильно пошатнулось, будет хорошо... Также собирать деньги всем миром можно и на те храмы, что в последнее время горят как свечки, - как это было не так давно в Карелии.

А нам уже ничего не надо восстановить и отстроить в стране?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий ЛОЗА, певец, композитор:

- Уже в первый день было известно, что на восстановление собора дадут денег в два раза больше, чем нужно. У нас разве мало своих проблем? Вы посмотрите на дороги по всей стране. Разве их не нужно восстанавливать?

Анатолий ВАССЕРМАН, публицист, политолог:

- Надо восстанавливать не здания, а грамотный курс экономического развития в стране. Вообще у любого государства есть свои проблемы, никто не спорит. Но давно замечено, что народ, который заботится не только о себе, решает их быстрее и эффективнее.

Наталья, читательница сайта KP.RU:

- Была летом в Абхазии, там в ужасном состоянии все советские санатории, с такой необычной архитектурой. После распада СССР их не ремонтировали. Это наше наследие и прекрасное место для отдыха.

Андрей, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Деньги надо направить в малые древние города. Причем не те, которые входят в Золотое кольцо (туда и так туристы везут денежки). А в те, где по-настоящему русские православные места, а храмы стоят разрушенные чуть ли не с войны...

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