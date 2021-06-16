Поклонники сериала «Великолепный век» разочаровались, не узнав актрису

Мерьем Узерли прославилась ролью в сериале "Великолепный век". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильно похудевшая, изменившаяся почти до неузнаваемости звезда турецкого телесериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, сыгравшая любимую жену султана Сулеймана, сейчас почти ничем не напоминает Хюррем, к которой привыкли поклонники.

Но за всеми переменами в жизни 37-летней актрисы и модели стоит большое личное счастье – она во второй раз стала матерью.

По словам Узерли, главное в жизни любого человека – не деньги или признание, а любовь. И теперь в ее жизни любви более чем достаточно – старшая дочь Лара, с отцом которой, турецким бизнесменом Джаном Атешем актриса рассталась будучи на четвертом месяце беременности, и младшая – Лили Кои, отец которой широкой публике пока неизвестен.

По словам Узерли, свадьба будет, но потом, когда закончится пандемия.

А пока актриса, которая шла на кастинг в «Великолепный век» в состоянии глубочайшего стресса, а спустя некоторое время из-за нервного срыва прекратила работу в сериале, принесшем ей признание, награды и всемирную известность, наслаждается покоем и женским счастьем.

«Самый большой подарок жизни – любовь. В Стамбуле, в Германии или же на другом конце планеты – без разницы, если вам встретился тот, кто дарит вам любовь и вы полюбили, то, значит, вы вознаграждены», – считает Узерли.