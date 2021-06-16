Пьяный внук нобелевского лауреата Жореса Алферова напал с ножом на таксиста и угнал его машину

Матвей Алфёров — внук известного физика и нобелевского лауреата Жореса Алферова. Фото: Тимур Ханов

Матвей Алфёров — внук известного физика и нобелевского лауреата Жореса Алферова. 24-летний потомок учёного получил образование в Лондонской школе экономики и политических наук, закончил Лондонский университет. Матвей много путешествовал по миру, затем вернулся в Россию и стал заниматься маркетингом в московском НИИ молекулярной электроники, основал со своим партнёром компанию по веб-дизайну и даже взял в свои руки поиск финансирования для фонда поддержки образования и науки, созданный его дедом.

Кроме того, Алфёров- младший несколько раз выдвигал свою кандидатуру в советы депутатов разных муниципальных образований Санкт-Петербурга, но так и не был выбран. Для молодого человека его возраста такой послужной список выглядит довольно внушительно. Но недавно Матвей сам добавил "ложку дёгтя" в большую "бочку мёда".

Несколько дней назад на молодого человека заявил в полицию водитель такси, который его подвозил в подмосковную Немчиновку. Как только Матвей сел в машину, водитель сразу заметил, что парень изрядно пьян. На протяжении всей поездки пассажир всячески пытался задеть водителя, дерзил ему и отпускал комментарии по поводу машины и внешности таксиста. К концу поездки водитель не выдержал и стал отвечать пассажиру, они стали ругаться.

Уже возле указанного в заявке дома, Матвей внезапно достал нож и стал угрожать. Такого исхода таксист точно не ожидал. Пассажир требовал, чтобы водитель вышел из машины, а когда добился своего, перелез на водительское сидение Хендая и ударил по газам. Но далеко уехать ему не удалось, вскоре он не справился с управлением и совершил ДТП. Сам Матвей в результате столкновения существенных травм не получил, а Хёндаю досталось сильно. Увидев, что произошло, водитель такси позвонил и рассказал обо всё полиции. На место происшествия выехал наряд.

Сейчас Матвей Алфёров находится под подпиской о невыезде. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Был составлен протокол осмотра места происшествия, изъят нож. По факту угрозы жизни на 24-летнего гражданина заведено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". — сообщил источник kp.ru.

Сейчас Матвей Алфёров находится под подпиской о невыезде. По факту угона автомобиля полиция ещё проводит проверку. Известно, что предварительный ущерб оценили в 300 тысяч рублей. Следователям так же предстоит выяснить причины поступка молодого человека, и что он употреблял в тот вечер.