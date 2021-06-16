Кого коснется обязательная вакцинация в Москве в июне 2021: Список профессий

Из-за роста числа заболевших, столичные власти вводят обязательную вакцинацию для работников сферы торговли и услуг.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг. Об этом решении 16 июня сообщил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
- Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 000 человек разной степени тяжести. За последние сутки умерло больше 70 человек. В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный санитарный врач по Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг, - сообщили в ведомстве.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица находится на перепутье всех дорог.
- Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация, - заключил Сергей Собянин.
Власти Москвы внесли дополнения в Указ 68-УМ, где ранее были обозначены новые ограничения о посещении парков, работе кафе до 23.00 и других:
- Департаменту здравоохранения города Москвы определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве,
- организовать активное информирование населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции,
- в перечень территорий общегородского значения, где нельзя пользоваться инфраструктурой, добавили Московский городской сад «Эрмитаж», территорию усадьбы «Измайлово», парк «Зарядье», озелененную территорию спортивного комплекса «Лужники».
- предприниматели должны будут предоставить перечень сведений: ФИО, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС, номер телефона.
В Москве введена обязательная вакцинация работников сферы торговли и услуг.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Из постановления главного санитарного врача Москвы следует, что в городе болеют в основном люди в возрасте от 18 до 60 лет (таких около 60% населения). В связи с этим введена обязательная вакцинация следующих категорий граждан, работающих в сферах:
- торговли,
- салоны красоты,
- бытовые услуги,
- общественное питание,
- финансовые компании,
- транспорт,
- МФЦ,
- образование,
- ЖКХ,
- культурные центры,
- театры, кинотеатры, концертные залы,
- массовые и спортивные организации,
- досуговые и детские комплексы.
Руководители организаций и компаний должны будут привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа.
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