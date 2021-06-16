Кого коснется обязательная вакцинация в Москве в июне 2021: Список профессий

Из-за роста числа заболевших, столичные власти вводят обязательную вакцинацию для работников сферы торговли и услуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг. Об этом решении 16 июня сообщил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

- Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 000 человек разной степени тяжести. За последние сутки умерло больше 70 человек. В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный санитарный врач по Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг, - сообщили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица находится на перепутье всех дорог.

- Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация, - заключил Сергей Собянин.

Власти Москвы внесли дополнения в Указ 68-УМ, где ранее были обозначены новые ограничения о посещении парков, работе кафе до 23.00 и других:

- Департаменту здравоохранения города Москвы определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве,

- организовать активное информирование населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции,

- в перечень территорий общегородского значения, где нельзя пользоваться инфраструктурой, добавили Московский городской сад «Эрмитаж», территорию усадьбы «Измайлово», парк «Зарядье», озелененную территорию спортивного комплекса «Лужники».

- предприниматели должны будут предоставить перечень сведений: ФИО, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС, номер телефона.

В Москве введена обязательная вакцинация работников сферы торговли и услуг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из постановления главного санитарного врача Москвы следует, что в городе болеют в основном люди в возрасте от 18 до 60 лет (таких около 60% населения). В связи с этим введена обязательная вакцинация следующих категорий граждан, работающих в сферах:

- торговли,

- салоны красоты,

- бытовые услуги,

- общественное питание,

- финансовые компании,

- транспорт,

- МФЦ,

- образование,

- ЖКХ,

- культурные центры,

- театры, кинотеатры, концертные залы,

- массовые и спортивные организации,

- досуговые и детские комплексы.

Руководители организаций и компаний должны будут привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа.

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