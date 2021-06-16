В «Анне Карениной» фигуристка Медведева встала в пару и освоила поддержки

В новом ледовом спектакле Ильи Авербуха под названием «Анна Каренина» - главная роль тоже у блондинки, но уже у звезды фигурного катания Оксаны Домниной.

В сериале Netflix по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» главную роль сыграет Светлана Ходченкова. Сериал мы увидим не так скоро, а вот другую большую одноименную премьеру – уже в июле на льду в Сочи. В новом ледовом спектакле Ильи Авербуха под названием «Анна Каренина» - главная роль тоже у блондинки, но уже у звезды фигурного катания Оксаны Домниной. В ледовом дворце «Чкалов Арена» прошла открытая репетиция этого ледового спектакля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На лед перед гостями вышли именитые фигуристы, они же исполнители главных ролей: Оксана Домнина (Каренина), Максим Шабалин (Каренин) и Роман Костомаров – олимпийский чемпион, который будет кататься в роли Вронского. Напомним, что в реальной жизни фигуристы Домнина и Костомаров – супруги, пара воспитывает двоих детей. Интрига на этом льду развернется и вокруг другой пары – их неожиданно играют фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт. В постановке вторая важная любовная линия - Кити и Левина. Вот поэтому и встали в пару серебряные призеры олимпийских игр Евгения Медведева (Кити) и Александр Энберт (Левин). Сашу телезрители запомнили также по победе в последнем сезоне телешоу «Ледниковый период» - там он катался в паре с актрисой Ольгой Кузьминой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По общению Энберта с Медведевой заметно, что они подружились, много шутили. Саша рассказал, что в этот день они с Женей были первыми на льду, до того, как там появились фотографы: «Пришли с Евгенией самые первые на репетицию, чтобы поработать!» На что Женя, устанавливая телефон у бортика, ответила: «Да ладно, сейчас тик-токи снимать будет!» Это показная легкость – перед публикой. А на самом деле тренировки идут в насыщенном графике – по 10 – 12 часов в день. Спортсмены прикладывают массу усилий, чтобы откатать спектакль красиво, с интересными и непростыми элементами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На открытой репетиции фигуристка-одиночница Евгения Медведева впервые продемонстрировала сложные и красивые поддержки в паре с Александром Энбертом. У Жени это первый опыт танцевального дуэта. Медведева осваивает в том числе сложнейшие элементы парного катания: вращения, прыжки и даже высокие поддержки. Фигуристы в постановке не спортсмены, а уже драматические актеры - стараются быть эмоциональными.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководил тренировкой по традиции режиссер-постановщик и автор идеи спектакля Илья Авербух. Он рассказал: «Впервые история Льва Толстого будет поставлена как полномасштабный ледовый спектакль. Уверен, что нам есть чем удивить».

Если на тренировке звезды фигурного катания были в спортивной удобной одежде, то для спектакля пошиты красивые костюмы и построены масштабные декорации. Также в «Анне Карениной» заняты олимпийские чемпионы: в роли Истопника - Алексей Ягудин, а Бетси Тверскую и Беккера исполнят Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи пройдет 47 ледовых показов с 9 июля по 18 сентября, а осенью «Анна Каренина» приедет в Москву. Спектакль продолжается два с половиной часа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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