Как мы проводим это лето: Лучшее море - это дача?

Почти треть россиян отдохнут летом за городом в деревне или на даче. Фото: Мария ЛЕНЦ

Где россияне отдыхают или планируют отдохнуть этим летом? Сколько денег готовы потратить на отпуск? Готовы ли вообще путешествовать, или надежнее пока отсидеться на даче? Что изменилось по сравнению с прошлыми годами - и допандемийным 2019-и, и прошлым 2020-м, когда границы были закрыты вплоть до августа?

Да, уже второе лето и нам с вами, и туристическому бизнесу приходится подстраиваться под не совсем понятную новую реальность. Нужен ли ПЦР? А сертификат о вакцинации подойдет? Авиасообщение откроют - или наоборот, запретят? Эх, где те времена, когда отпускников волновало, далеко ли отель от моря и щедр ли шведский стол!

В преддверии пика пляжного сезона эксперт туристического рынка поделилось с «КП» своими наблюдениями и цифрами о том, как мы проводим это лето.

ПЛАНЫ

Куда россияне едут (или не едут) в отпуск

28% на дачу или в деревню

20% на Чёрное море: Крым, Краснодарский край

20% Не пойду летом в отпуск

11% за границу

9% все равно куда, лишь бы поменьше людей

5% на Кавказ: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Минеральные Воды и т.д.

4% в большой город: Москва, Санкт-Петербург, Казань

3% на север России

По данным сервиса планирования поездок и путешествий Туту.ру.

ТУРЦИЮ ЗАКРЫВАЮТ - СОЧИ ДОРОЖАЕТ

Внутренний туризм и этим летом явно популярнее зарубежного. Многие курортные страны по-прежнему недоступны. А куда можно - тоже не сказать чтоб запросто: ПЦР-тесты туда и обратно, онлайн-анкеты, рейсов мало, билеты дорогие.

80% всех забронированных на лето номеров в отелях - в российских городах и курортах, констатируют сотрудники портала Ostrovok.ru. В онлайн-сервисе поиска туров Travelata.ru подтверждают: и у тех, кто привык пользоваться услугами турфирм, Россия - самое востребованное направление. Половина всех проданных на лето путёвок - на отечественные курорты.

Эх, где те времена, когда отпускников волновало, далеко ли отель от моря и щедр ли шведский стол... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На втором месте Турция, на ее долю приходится 26% туров. Но состоятся ли они, большой вопрос. Рейсы в Турцию под запретом до 21 июня, и пока непонятно, возобновятся ли после этой даты.

Отдых стал мало того что сложнее, ещё и дороже. Средний чек за тур по России этим летом - 64 тысячи рублей. Год назад отпускники платили 47 тысяч (данные Travelata). Понятно, что это средняя температура по больнице, и вполне реально найти и более бюджетные варианты. Но все цифра показательна: отпуск подорожал на треть, на 36%.

Та же история и с заграничными вояжами. Прошлым летом те немногие отпускники, что слетали в Турцию (напомню, ее открыли с августа 2020 года, с другими странами авиасообщение возобновилось позже) выкладывали 87 500 рублей в среднем. Сейчас средний чек - 121 500 рублей. Впрочем, тут рост можно объяснить тем, что сейчас доступны в основном дорогие курорты: Мальдивы, Эмираты, Куба, Сейшелы… А на массовые, та же Турция и красноморские пляжи Египта, пока не добраться.

У российских курортов такой отговорки нет.

- Уверен, что подорожание не остановится, и в середине лета мы еще увидим рекордный рост цен, – не радует Станислав Сацук, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. – Причина очевидна: спрос превышает предложение, которое искусственно ограничено из-за закрытия границ. Отельеры на российских курортах понимают, что получат 100%-ную загрузку даже с повышенными ценами. Ситуацию может переломить только открытие чартерного сообщения с курортами Египта и возобновление полетов в Турцию. В этом случае у туристов появится альтернатива, и можно прогнозировать, что цены на отдых стабилизируются.

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