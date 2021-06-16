Евгений Попов: Мы даже не подозреваем, к каким результатам приведет встреча Путина и Байдена

Мы даже не подозреваем, к каким результатам приведет встреча Путина и Байдена Фото: REUTERS

Разговор состоялся в Женеве, рядом со знаменитой виллой Ла Гранж, где сейчас идут переговоры президентов двух крупнейших мировых держав.

- Евгений, вы же раньше нас прилетели. У меня такое ощущение, что все проходит как-то обычно, нет какой-то подтянутости. Здесь даже ковры, я посмотрел, не очень новые.

- Ковры, как швейцарцы сказали, на самом деле не скользящие. Вероятно, это специально для Байдена было сделано. Действительно, швейцарское телевидение сделало об этом репортаж. Внутри, мы знаем, работали флористы швейцарские, специально выбирая цвета и цветы, для того чтобы нормально работалось двум президентам. Но главное, конечно, совсем не это.

- А что?

- Главное, что и как здесь будет происходить. Потому что правил в современной международной политике давно нет. И если раньше мы были уверены, что республиканцы враждебно к нам настроены и открыто об этом говорили, поэтому нам с ними было легче, а демократы улыбались нам в лицо, но тоже враждебно были настроены, то теперь нет никаких правил. И что будет дальше здесь, буквально через два часа, за этим мы будем пристально наблюдать.

-Почему, по-вашему, в мире такой ажиотаж вокруг встречи и такое напряжение?

- Потому что мне кажется, что мы не подозреваем даже, к чему приведет данная встреча, к каким результатам. Они нужны и России, и США, эти результаты. То есть безрезультатная встреча не устроит ни Москву, ни Вашингтон. Поэтому результаты будут, несмотря на то, что каждая из сторон говорит, чтобы прорывов не ждали.

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