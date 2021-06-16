С чего началась встреча Путина и Байдена

Перед началом непростых переговоров президенты пожали друг другу руки. Фото: REUTERS

Главное политическое событие года началось. Владимир Путин и Джо Байден уединились в библиотеке женевской виллы La Grande, чтобы обсудить отношения Америки и США,

Первым приехал Путин. На пороге виллы его встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Политики с улыбкой пожали друг другу руки и прошли внутрь.

Байден прибыл через 15 минут. Лидер США не сразу вышел из своего бронированного лимузина. Еще около минуты после остановки он сидел в салоне и собирался с силами.

Приветственная часть началась с речи Пармелена. Президент Швейцарии заявил, что для страны большая честь принимать глав двух держав. «За саммитом следит весь мир», - добавил Пармелен.

Президенты стояли на отдалении друг от друга, будто соблюдая положенную социальную дистанцию. Но в конце короткой речи Пармелена Путин и Байден все же пожали руки. Американский лидер, кстати, первым протянул руку, а потом жестом как бы пригласил главу России пройти внутрь.

В самой вилле Путин сел по левую руку от Байдена. Согласно дипломатическому протоколу, это значит, что он хозяин встречи. Гость традиционно садится по правую руку от главного.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом переговоров в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Саммит начинается с закрытой части – на переговорах будет только Путин, Байден, Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен.

ДОСЛОВНО

Обозреватель kp.ru Александр Гамов передает из Женевы:

- Все началось, слава богу. И какая-то торжественность присутствует. Если я в утренних своих эфирах говорил, что как будто мы на какой-то даче, то сейчас все изменилось, когда сначала прибыл президент Швейцарии, а потом в томительном ожидании мы еще минут 15-20 провели. Мы знали, что Владимир Путин уже приземлился, но появился он здесь где-то через полчаса. Я не знаю, почему он так долго ехал. Он всегда работает на борту, может быть, что-то на ходу, на коленке правил, какие-то документы.

Первым появился кортеж Владимира Путина, Aurus мы увидели (и основную, и резервную машину). Но я открою секрет, есть и резервный самолет президента (мало ли что). И я впервые увидел точно такую же машину, со штандартами.

Путин вышел довольно быстро. Его встретил президент Швейцарии. Он помахал журналистам. Они ушли туда. Потом мы еще минут 15 на жаре (здесь довольно жарко) стояли, ждали. Встреча Джо Байдена была более помпезной. Во-первых, усилили довольно значительно охрану. Через каждые полтора метра стояли охранники либо охранницы (я имею в виду, американская полиция, которая прилетела из Штатов). Потом наконец-то появился кортеж очень длинный. Потом машина Байдена остановилась у крыльца, но его почему-то сразу не было – то ли такой дипломатический жест…

Он минуты полторы, наверное, не выходил, потом вышел. И они ушли с президентом Швейцарии. Мы ждали, потому что я знал, что по протоколу они обязательно должны втроем появиться, поприветствовать журналистов, мировую общественность. И это произошло где-то минут через 7. Первый был Байден, потом Путин, потом президент Швейцарии. Они выстроились на крылечке, в середине был президент Швейцарии, справа Путин, слева Байден. Президент Швейцарии обратился к ним с приветственным словом, сказал: «Господа президенты, я рад вас видеть…»

В принципе нам было понятно, что он сказал, но сначала это перевели на русский, потом на английский. Потом (по протоколу) президент Швейцарии вышел из середины и отошел в сторону. Эти кадры, наверное, облетят весь мир, когда Байден и Путин протянули друг другу руки. Они постояли немного, развернулись к прессе, помахали и пошли работать. То есть их пригласил президент Швейцарии: «Пожалуйста».

Я надеюсь на очень хорошие итоги переговоров, мы скоро о них узнаем. Там сначала будет, по-моему, в узком составе, потом в широком составе. Будут очень хорошие, я думаю, результаты этих переговоров. Но мне как-то не по себе стало. Я подумал: господи, как хорошо, Байден молодец, что отменил общую пресс-конференцию. Потому что он знает свою прессу, и там было бы, наверное, много… Я не хочу это слово произносить, но вы поняли, о чем я.

Такое ощущение, что полностью самолет Джо Байдена был забит американскими журналистами, как селедкой. Их просто было невероятное количество. Гигантский кортеж тянулся из журналистов.

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