Прямо так Байдену и передать, Рамзан Ахматович?

Обозреватель Александр Гамов начал готовиться к саммиту Путина и Байдена еще до отлета на него из Москвы

Это только со стороны кажется, что журналисты на саммитах дерутся за место в поближе к президентам, считают рукопожатия и перевирают все, что увидели и услышали. А в перерывах — дуют себе лимонад.

Журналисты Кремлевского пула не такие. Тем более - из «Комсомолки». Они отдаются своей профессии до конца.

Вот почитайте как выглядит их работа со стороны. Спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников записал, как наш обозреватель Александр Гамов начал готовиться к саммиту Путина и Байдена еще до отлета на него из Москвы. Прямо в аэропорте.

«... И пока все остальные нервно ждали на КПП во Внуково-2, когда уже начнут пропускать, только один человек работал как обычно на износ:

- Рамзан Ахматович! - кричал в трубку политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.— Рамзан Ахматович, это вы?! А это я! Мы вот вылетаем в Женеву на переговоры с американским президентом и, может быть, сможем передать Джо Байдену ваши пожелания! Какие они будут?.. Да, записываю… А, так?.. Да-да… И еще вот так?! Принято, Рамзан Ахматович, спасибо!.. Нет, ну увидимся-то с ним все же вряд ли…

- А вы все куда? - спросил подошедший к воротам сотрудник аэропорта, и я понял: нет, все же не летим…

И правда, было бы странно… Да, я ждал примерно такой фразы от кого-то здесь с самого начала…

- В Женеву?.. - переспросил он. - Тогда начинаем пропуск…

- Начинают обыск? - согласно переспросил подошедший после радиоэфира и, видимо, слегка еще оглушенный им Александр Гамов. - Действительно, пора!»

Что же оглушительного пожелал Рамзан Кадыров Джо Байдену через обозревателя «Комсомолки»? Вот их разговор в эфире нашего радио (при этом рядом с главой Чечни оказался и экс-премьер Сергей Степашин, прилетевший в Грозный посмотреть - как тут расселяют аварийное жилье).

- Рамзан Ахматович, здравствуйте.

- А, Гамов Александр, мой брат старший…

- Скажите, если удастся задать вопросы главам государств России и США, что спросить?

- Байдену задай один вопрос, - первым ответил Сергей Степашин, - как у него обстановка с аварийном жильем в Нью-Йорке? Больше не надо. Достаточно. Другие вопросы ему Путин задаст.

Если что - пускай приезжает, мы ему расскажем, как этим надо заниматься.

- Если наши позиции не будут приняты, то у нас есть рычаг воздействия, - заявил Гамову Рамзан Кадыров. - Заставим с нами считаться. Россия – великая держава. И наш президент – самый лучший и сильный. По-другому не должно быть. Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны,

- А какой рычаг? Что вы имеете в виду?

- Пусть он вспомнит встречу на Эльбе… Кто встречал американцев. Там и наш чеченец был, он награжден Орденом Почетного Легиона. Поэтому пусть не забудет этого. Чтобы оставаться человеком. Не усугублять то, что натворил Трамп - на ноль свел, аннулировал наши связи. А надо дальше строить отношения с нашим государством. И нашим президентом. Дружеские и братские отношения.

- Ваши прогнозы по итогам этой встречи?

- Я думаю, что президент наш всегда готов отстаивать интересы нашего государства, - ответил Кадыров. - А слушателям радио «Комсомольская правда» хочу пожелать здоровья. Здоровье сегодня очень нужно. И не забывайте прививаться побольше.

- А вы-то сами привились?

- Я привился! У меня антитела есть! Я могу быть донором для любого.

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