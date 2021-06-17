Покинувший МХТ Дмитрий Дюжев копит долги и зарабатывает редкими корпоративами

Говорят, Дмитрий Дюжев больше не актер МХТ имени Чехова: якобы руководитель театра Сергей Женовач не продлил с ним контракт на следующий сезон, незаметно снимая с репертуара один за другим спектакли с участием звезды. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Говорят, Дмитрий Дюжев больше не актер МХТ имени Чехова: якобы руководитель театра Сергей Женовач не продлил с ним контракт на следующий сезон, незаметно снимая с репертуара один за другим спектакли с участием звезды. Обе стороны могли бы прояснить ситуацию, но, как на грех, театр кадровые перестановки не комментирует, да и Дюжев отказывается говорить о собственном увольнении после 15 лет службы в МХТ. При этом расставание никто не опровергает...

Между тем, артист, у которого в конце "нулевых" - начале 2010-х кинопремьеры выходили пачками, в последнее время снимается редко. Так, в прошлом году появился всего один мини-сериал с его участием - "Мертвые души", а в 2021 поклонники ждут многосерийную ленту "Ресторан по понятиям" с Дюжевым в главной роли. Конечно, это совсем не блокбастеры, которые крутят в кинотеатрах, а значит, и гонорары куда скромнее.

Однако, совсем без работы Дюжев не остался: время от времени артист выступает на корпоративах - как частных, так и государственных. Например, в апреле он пел и читал стихи в Калуге за гонорар в 377 тысяч рублей: этот лот "КП" обнаружила на сайте Госзакупок. Впрочем, сейчас чиновники заказывают актера не так уж часто: предыдущее его выступление состоялось в феврале-2020 в питерском БКЗ "Октябрьский". Всего же благодаря Госзакупкам Дмитрий заработал 4,2 млн рублей за последние 8 лет.

Кроме того, с Дюжевым можно договориться и на частные вечеринки: актер согласен вести корпоративы за 20 тысяч евро (это около 1,7 млн рублей). Но спрос на него и здесь невелик. Как рассказали "КП" агенты, предоставляющие звезд на дни рожденья, свадьбы и юбилеи, заказы всегда пропорциональны медийности. А Дюжев на экранах мелькает редко, вот и подзабыли его состоятельные господа.

Похоже, все это сказалось на финансовом благосостоянии актера. Так, у Дмитрия Дюжева обнаружились неоплаченные налоги на сумму более 50 тысяч рублей. Как выяснил сайт kp.ru, платежки, по которым порядочные налогоплательщики рассчитались до 1 декабря 2020 года, у Дмитрия где-то завалялись. Так, по транспортному налогу актер недоплатил 37 тысяч рублей, за квартиру в Москве - около 12 тысяч, еще 1,3 тысячи - за жилье в родной Астрахани. Пеней "накапало" почти на 1,5 тысячи, и эта сумма увеличивается каждый день.