Получи, Собчак, морковку: Режиссер Богомолов принес жене волшебный корнеплод

Вот эта парочка читает «КП» вместе уже почти два года и останавливаться явно не намерена Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях режиссера Константина Богомолова и его жену, видного инфлюенсера Ксению Собчак восхитила детская страничка «Ерошкина полянка», которая много лет выходит в «Комсомольской правде».

Супруги летели рейсом «Аэрофлота», где пассажиры получают свежий номер нашей газеты, и записали целый видеобзор «КП». Взрослых, казалось бы, людей особенно заинтересовала именно «Ерошкина полянка», которую уже несколько лет придумывает и рисует замечательный детский художник и иллюстратор Сергей Белозеров.

- Добрая ипостась «Комсомолки», - так охарактеризовал нашу детскую страничку режиссер Богомолов. Константин честно признался, что в самом названии «Ерошкина полянка» ему изначально грезилось что-то… порнографическое (увы, такова специфика мышления испорченного авангардным театром режиссера). Каково же было его удивление, когда его взору предстал чудесный мир детства.

Ответ Сергея Белозерова на отзыв Богомолова о Ерошкиной полянке

- Найдите в наборе для жонглирования у каждого колючего артиста одно мороженое, которого нет в других наборах, - с удовольствием цитировал Богомолов задания для ребят.

Видеообзор «КП» от Богомолова и Собчак посмотрел и наш художник Сергей Белозеров. И нарисовал Константину и Ксении ответ — как бы в виде типового задания для «Ерошкиной полянки», на самом же деле прибегнув к языку метафор.

На рисунке Константин предстает в виде усталого фокусника с морковкой в руке. Морковка явно предназначена для Ксении, которая находится в центре лабиринта, на манер кролика выглядывая из цилиндра — принадлежащего, по-видимому, самому фокуснику.

Что это все в итоге значит, художник объяснять не стал, ведь трактовка любой картины — задача прежде всего зрителя. Возможно, морковка — это символ театра как высокой культуры. Этим волшебным корнеплодом Константин стремится накормить супругу, но это непростая задача даже для опытного мастера — уж слишком крепко Ксения увязла в тошнотворно-сладком лабиринте шоу-бизнеса.

А может, Ксения в лабиринте — своего рода Минотавр современности. А Константин — Тесей, которому Ариадна подсунула морковь вместо клубка… Хотя нет, вряд ли у Богомолова те же намерения, как у Тесея относительно Минотавра!

Ясно одно: помимо всего прочего, «Комсомольская правда» стимулирует образное мышление, а также укрепляет семейные узы. Вот эта парочка читает «КП» вместе уже почти два года и останавливаться явно не намерена.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Дети, покупайте «Комсомолку»!»: Богомолов и Собчак дали понять, что их держит вместе

Известный режиссер и журналистка коротают время в полете излюбленным способом (подробности)