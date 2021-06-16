«Дети, покупайте «Комсомолку»!»: Богомолов и Собчак дали понять, что их держит вместе

Константин Богомолов и Ксения Собчак скоротали время в полёте с «Комсомольской правдой». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая, youtube-журналистка Ксения Собчак пребывают в законном браке без малого два года (напомним, они поженились в сентябре 2019-го). Срок для мезальянса, коим многие склонны считать эти отношения, немалый.

Ведь любовь любовью, но слишком уж разные они люди. Константин - человек театра, интеллектуал до мозга костей, выглядящий как человек, способный легко цитировать Сартра. Ксения же дитя поп-культуры, клоака шоу-бизнеса ей дом родной; она довольно ловко седлает любые актуальные тренды в общественной мысли, но залихватски матерится (без упоминания Сартра) и в устройстве Ольги Бузовой понимает все-таки больше. А главное, они по-разному зарабатывают: доходы Ксении в 9-10 раз превышают заработки мужа.

И все же они вместе. И, кажется, по-прежнему испытывают друг к другу самые нежные чувства. Вы только посмотрите это милое видео: Ксения и Константин летят «Аэрофлотом» и коротают время за совместным прочтением авиадайджеста «Комсомольской правды». Вернее, Константин уже прочел свежий номер и делится впечатлениями с женой. С ними не в первый раз такое: они в принципе в дороге любят полистать любимое издание. На этот раз семью привлекли материал о личной жизни комика и продюсера Семена Слепакова и, как это ни удивительно, наша детская страничка «Ерошкина полянка». Невозможно без умиления смотреть, как режиссер, поставивший «Бесов Достоевского», «Чайку», «Карамазовых» вслух читает задания к загадкам и ребусам для малышей, которые придумывает главный герой рубрики — ежик Ерошка (при помощи художника Сергея Белозерова).

- Дети, проходя мимо киоска, дергайте маму за подол платья, а папу - за край пиджака и просите купить «Комсомольскую правду»! - с иронией (а может, и без) советует Константин. Фоном одобрительно подхихикивает Ксения.

Не зря говорят психологи, что совместные интересы и увлечения цементируют отношения. Какими бы разными ни были занятия супругов (один ставит спектакли, другая ведет премию МУЗ-ТВ, например), они каждый раз, оказываясь вместе, делают одно любимое дело: читают «Комсомольскую правду» - газету для всей семьи.

- Рубрика «Дела семейные» наша любимая, - кстати, заметила Собчак.

Редакция одобряет это увлечение постоянных героев наших публикаций и верит, что недалек тот день, когда Ксения и Константин будут читать в самолете «Ерошкину полянку» не только друг другу, но и целевой аудитории рубрики, воспроизведенной самолично.