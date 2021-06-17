Премия «Чистый воздух» найдет лучшие экологические практики по всей стране

Медиахолдинг «Комсомольская правда» при организационной поддержке «Российского экологического движения» Рашида Нургалиева и Росприроднадзора запускает Национальную экологическую премию «Чистый воздух - 2021» Фото: Андрей Минаев

О принципах отбора заявок и формирования экспертного совета в эфире программы «Чистая страна» рассказали члены оргкомитета - заместитель генерального директора ГК «Титан» Алина Рыбина и заместитель председателя Российского экологического движения Сергей Хорошаев.

Ведущий программы, продюсер премии Александр Чекшин:

- Это совершенно новая премия, какая же цель у неё?

А. Рыбина:

- Ну, все просто. Давайте, наверное, поясним. Национальных премий нынче много, а все-таки Национальная экологическая премия, она на данный момент будет пока единственной. И учреждается она с целью выявления лучших экологических практик, решений в области экологизации территорий, предприятий, да что уж там, населения в том числе. Все лучшее мы в клювике несем на эту замечательную площадку, рассказываем, тиражируем, выбираем. И самое главное, что те эксперты, которых мы собираем, это не просто эксперты, которые когда-либо получили квалификацию «промышленный эколог». Это люди, собранные из всех отраслей, собранные по принципу достижений, по принципу их практической работы и деятельности, которые по абсолютно понятной системе отбора, системе оценки, то есть отобранных критериев, будут формировать этот пул, топ-10 или топ-5 (а вдруг повезет, и у нас все в стране хорошо), или вовсе топ-100 самых лучших экологических решений в нашей стране.

А. Чекшин:

- То есть это эксперты, куда входят и ученые, и представители бизнеса?

А. Рыбина:

- Научное сообщество, совершенно верно. Это люди, которые ежедневно вносят свой вклад в программы экологизации, - наука, бизнес, образование. Ну, наука – это не всегда разработка технологий, это какая-то рационализаторская в том числе деятельность, это люди, работающие в информационном пространстве, это, естественно, и профессиональные экологи. Ну, и как мы с Сергеем, любители-экологи, увлеченные большим, великим делом.

А. Чекшин:

- Сергей, премий много, правильно сказала Алина, их выдавали, выдают, и очень часто мы даже не понимаем, за что. Но к данной премии хочется, чтобы было высокое доверие, как у участников, так и у обычных жителей, которые увидят, что есть те самые хорошие практики. Соответственно, экспертный совет должен возглавить какой-то человек, которому все доверяют, наверное. Кто у вас будет возглавлять экспертный совет?

С. Хорошаев:

- Пока не можем назвать конкретную фамилию человека, поскольку окончательно не договорились с ним об этом. В экологии их не так много, поэтому, в общем, такой секрет Полишинеля. Не так много людей в экологии, которых точно знает население, кому доверяет и т.д. Вот один из этих нескольких, по большому счету, людей.

А. Чекшин:

- И какие будут номинации?

А. Рыбина:

- В этом году мы сосредоточились на чистом воздухе. Потому что проблемы загрязнения воздуха, они актуальные, их сейчас обсуждают не только в регионах, где идет загрязнение, которые вошли в список 12 наиболее загрязненных городов, но и те, которые мечтают попасть по состоянию своего воздуха в эту федеральную программу. Это, например, лучшее предприятие, которое достигло явных показателей по снижению нагрузки на атмосферу, на свои воздушные выбросы.

Фото: Андрей Минаев

А. Чекшин:

- Это уже реализованные проекты?

А. Рыбина:

- Да. Это, конечно же, и лучшая технология. То есть некое решение, которое тоже в практическом своем применении уже дало определенные результаты. Это, естественно, и экологическое СМИ, и экологический лидер. Потому что роль общественности нельзя переоценить по нашей экологической работе. Потому что именно население, именно активисты начали трубить во все колокола, начали привлекать к этим проблемам внимание и общественности в целом, и средств массовой информации, и чиновников, и жителей. И, самое главное, это те территории, которые на протяжении какой-то системной своей работы добились хороших показателей по экологизации. То есть это те регионы, в которых губернаторы, вообще чиновники, занимающиеся этой работой, сумели наладить такую историю распределения ответственности.

А. Чекшин:

- Алина, а может участвовать в премии маленький город или даже поселок какой-то, где есть такие решения?

А. Рыбина:

- Конечно. Это может быть совершенно независимо от количества населения. Это должно быть именно хорошим решением. Это история, которая работает.

А. Чекшин:

- То есть мы всех приглашаем заявляться?

А. Рыбина:

- Я считаю, что если люди в наше время становятся настолько социально активными, что в своих социальных сетях, на страничках прописывают те проблемы, которые их беспокоят… Ну, экология не может не беспокоить, начиная от изменений климата и заканчивая тем, что ежедневно находится рядом с нами – то же производство отходов, как от себя, так и от производств. Поэтому я считаю, что каждый человек, если он руководитель бизнеса, если он собственник бизнеса, если у него есть решение, просто обязан им делиться, обязан принять участие в этой премии. Человек, которому небезразлична окружающая среда, который понимает, что нужно формировать будущее для наших детей уже сегодня, тоже может принять участие, и это тоже будет такой гражданской правильной инициативой. Любой человек, даже если он не хочет принимать участия в номинации, но следит за тем, какие участники здесь появляются, какие решения здесь озвучиваются. Я считаю, что пусть это звучит пафосно, но это наш гражданский долг.

А. Чекшин:

- Да, звучит очень хорошо. А какие этапы у премии, как она будет происходить?

С. Хорошаев:

- Итоговое мероприятие – это будет большое, публичное, с участием федеральных средств массовой информации, именно награждение. Но к нему мы должны прийти. Это будет в конце года. Соответственно, во-первых, сейчас уже ведется работа по формированию экспертов, тех людей, которые будут, собственно, выносить оценки, суждения. Здесь как раз важен не только тот один человек, который возглавит и своим именем прогарантирует репутацию премии, но и целый ряд экспертов конкретных, кто-то из них известен, кто-то неизвестен, но это те люди, которые именно разбираются в экологических проблемах, в решениях и т.д., которые могут действительно дать независимую и качественную оценку заявкам, которые к нам будут приходить.

А. Чекшин:

- Доверие еще строится на открытости. Мы будем знать, как они голосовали, их мнение о том или ином проекте?

С. Хорошаев:

- Это будет максимально открытым решением. Кроме того, очень важно, что те предприятия, которые выступят на премии, скажем, спонсором, они не смогут подавать свои заявки. То есть это премия не под кого-то, не будет таких историй, когда кто-то дал денег и, естественно, выиграл. Роль предприятий в загрязнении воздуха там где-то на пятом месте.

А. Чекшин:

- Из трубы валит дым – значит, предприятие загрязняет воздух.

Фото: Андрей Минаев

С. Хорошаев:

- Да. А у нас получается, что на первом месте транспорт, на втором месте – частный сектор, который отапливает углем и дровами, на третьем месте у нас - ТЭЦ. Вся проблема их в том, что он на федеральном балансе, соответственно, федеральные средства были в пандемию заморожены на то, чтобы модернизировать эти ТЭЦ. Поэтому это опять же не к предприятиям и даже не к региональной власти вопрос. И только на четвертом месте среди загрязнителей у нас предприятия.

А. Рыбина:

- На самом деле одна из главных задач премии – не обнародовать в очередной раз имена тех, кто является загрязнителем окружающей среды, а найти хороший опыт. Что мы знаем о нем? Вопрос хорошего опыта – это как раз вопрос площадки Национальной экологической премии. Мы очень рады, что «Комсомольская правда» является одним из таких лидеров и начинает говорить об успешных достижениях. То есть людям тоже не хватает этой успешности. Потому что из информационного пространства создается впечатление, что все вокруг плохо, бежать некуда, ну, максимум – Европа, которая как бы со всеми своими технологиями живет очень экологично.

С. Хорошаев:

- И это не так.

А. Рыбина:

- Но мы забываем о том, что у нас пространство-то над миром, над нашей планетой одно. И, гоняя облачко с негативным содержанием всех этих превышающих веществ из одной страны в другую, мы проблему не решим. Как может Европа гарантировать то, что у нее чистое небо над головой? То есть это такой абсурд, в который, к сожалению, люди верят. И одна из работ наших экспертов – это избежать какого-то сарафанного радио, каких-то домыслов, избежать тех людей, которые спекулируют на теме экологии, то бросают страшилки, то начинают: давайте выйдем на митинги. И непонятно, за что мы митингуем и что в итоге мы хотим добиться. Да можно позакрывать все предприятия, но, опять же, если говорить о том, что действительно загрязняет окружающую среду, вот тут встает вопрос. Окей, а если это автомобильный транспорт, больше 50% в больших городах, то разве люди откажутся от автомобилей?

С. Хорошаев:

- Нет. Но мы можем перейти, допустим, на газомоторное топливо. И вот здесь возникает вопрос. Потому что когда мы начинаем говорить о газификации, о том, что Российское экологическое движение занимается вопросами газификации автомобилей и регионов, поддерживает эти проекты, нам в основном сначала говорят: подождите, вы про экологию или про газ? Например, газификация не входит в нацпроект «Экология». Ну, как может не входить газификация в нацпроект «Экология», если 50% загрязнения воздуха – это только от автомобильного транспорта, а еще огромный процент – от того, что не газифицированы регионы, этот самый частный сектор. Поэтому те, кому кажется, что вы к экологии отношения не имеете и, в частности, поэтому на премию не подаете заявки, еще раз подумайте, вы точно не имеете отношения к экологии?

А. Рыбина:

- Если каждого человека измерить с точки зрения нагрузки на окружающую среду, это антропогенное воздействие, то оно есть. Вы же ежедневно генерите какой-то объем мусора.

А. Чекшин:

- Никуда не деться.

А. Рыбина:

- То есть когда мы говорим: давайте позакрываем полигоны, с мусоросжигательными заводами… Окей, все плохо, но куда вы будете складывать свой мусор? Как вы, люди, решаете вопросы с тем, чтобы снизить производство этого мусора ежедневно? И если задавать людям такие конкретные вопросы… А площадка Национальной экологической премии – это еще и информационная площадка – важно наладить коммуникацию между экспертами и простым человеком, который не понимает, каким образом он, начиная с сегодняшнего дня, может сам снижать нагрузку на окружающую среду, как он может внести свой вклад в экологизацию региона.

И один из инструментов, который мы в национальной премии собираемся использовать, это проведение региональных экологических сессий, благодаря которым мы можем сформировать некий такой документ, «дорожную карту» экологизации конкретного региона. Сейчас модно говорить об экостандартах. По сути, это некий общественный договор. То есть, например, популярный блогер «топит» за экологию, приходит на такую публичную площадку и говорит: окей, я буду, допустим, ежедневно информировать о том, где есть точки сбора мусора, выполнять какие-то задачи… Если предприятие тоже говорит о своих мероприятиях и видит, что тут заинтересованность есть, ему говорят: предприятие, давай, пожалуйста, добровольно расскажи о том, какая у тебя ситуация в рамках твоей санитарной защитной зоны происходит, и мы тогда вместо того, чтобы против тебя выступать на митингах, будем предлагать проекты по социально-корпоративной ответственности. Давай не ты будешь придумывать экологическое волонтерство, а мы, те люди, которые готовы в этом принимать участие. Мы будем говорить, что вот тут нам нужна твоя финансовая поддержка в этой части – закупка инвентаря, проведение каких-то конкретных работ, для того чтобы мы высаживали сады, создавали экопространство у себя в городах. Но это работа всех, командная. Не может быть так: предприятие, сделай нам экопарк, мы будем в нем мусорить...

А. Чекшин:

- Правильно ли я понимаю, что в рамках национальной премии, которую мы запускаем, в разных регионах можно будет участвовать в этих самых стратегических сессиях, куда придут и чиновники, и бизнес, и общественные люди, экологи, экологисты?

А. Рыбина:

- А это и есть наша уникальность.

А. Чекшин:

- И находить какие-то решения. То есть не только образовательная часть.

С. Хорошаев:

- Обязательно нужно в этом участвовать. Потому что если этих экологических сессий не будет, то будет происходить то, что происходит сейчас в каждом регионе. А в каждом регионе происходит одно и то же – есть предприятие с трубой, и населению, и, как ни странно, чиновникам, которые тоже не изучают на самом деле, где основные загрязнения, кажется, что это предприятие с трубой – это единственные, с кем нужно работать в плане экологии, бесконечно таскать их в суды. В судах чаще всего выясняется, что предприятия даже ПДК не превышают. Но об этом тоже никто не говорит. Все обсуждают, что судят такое-то предприятие. У него в итоге падает репутация, падает оценка их стоимости, капитализация этого предприятия и т.д. Население от этого не выигрывает ничего, в следующий раз оно опять идет подавать в суды на это предприятие.

А что действительно нужно? Жители говорят: у нас дети заболели, отчего они заболели, ответьте нам. А никто ответить им не может. Да, судились с предприятием, а у них превышения ПДК нет. Население говорит: да мы не знаем, что такое ПДК, и знать не хотим, мы вообще другое спрашивали. В ответ чиновники говорят: а мы другое ответить не можем, мы же государство, мы отвечаем за то, чтобы не было превышения ПДК.

Что дают эти сессии? Эти сессии говорят: именно в вашем регионе, в ваших районах такие-то показатели загрязнения конкретными опасными веществами, это может влиять на рос определенных заболеваний, источники выбросов такие-то и такие-то. Чаще всего выясняется, что это вообще не предприятия.

Рашид Нургалиев (Российское экологическое движение), Алина Рыбина (ГК Титан) и Александр Власов (ФП "Чистый воздух" Росприроднадзор). Фото: пресс-служба РЭД

А. Чекшин:

- Алина, если привести пример такого номинанта, представить гипотетически, что есть предприятие или общественная организация, которая хочет заявиться, она может заявиться в разных номинациях или в одной?

А. Рыбина:

- Если мы говорим о предприятиях, у которых есть достижения по значительному снижению нагрузки на окружающую среду, по крайней мере, в этом году - это одна номинация, которая позволит им предоставить необходимую документацию для изучения нашими экспертами и сравнить уровни загрязнения по прошлым годам и совокупный уровень загрязнения в текущем году.

А. Чекшин:

- Но это предприятие может волонтеров поддерживать, создать какой-то фонд.

А. Рыбина:

- Давайте не будем путать. У нас все предприятия считают своим долгом (и это правильная история) ввести корпоративную социальную ответственность. Эковолонтерство – это их добровольный выбор. Я как специалист на своем предприятии тоже ввожу экологические программы для наших сотрудников, для наших партнеров. Но это не решает вопросы снижения выбросов самого предприятия. Этим у нас занимаются технические специалисты. Да, моя задача – информационно сообщать населению о том, что у нас такие работы проводятся. Почему я присоединилась к этой Национальной экологической премии, очень активно участвовала в ее разработке? Потому что я со стороны предприятия вижу, что уже существуют хорошие экопрактики и я хочу с этими общественными организациями, активистами просто объединиться, присоединить наш ресурс и для всего города приносить благо. В этом плане эколонтерство – это моя обязательная программа, я с ней нигде заявляться не буду.

Но я со своей стороны хотела бы видеть в числе участников те движения, те экологические проекты, которые уже сегодня с помощью получения грантовой поддержки от администрации президента решают на своем региональном уровне глобальную задачу выстраивания экосистемы. Если мы говорим об эковолонтерстве, это не просто выйти на субботник и покрасить, побелить дерево. Это говорится о том, что мы создаем экопространство и дальше за ним ухаживаем, что мы это пространство, знаючи и умеючи, создаем в своих офисах, в своих квартирах. Вот это я считаю колоссальной работой. И когда я узнала, что такие люди есть в Российском экологическом движении, естественно, я захотела к этому присоединиться, мне такие практики нужны. Такие люди, как я, работающие и на крупных промышленных предприятиях, и активно участвующие в социальной деятельности, ищут работающие экорешения. Мы сможем быстро найти друг друга, если такую коммуникационную площадку создадим. И Национальная экологическая премия может стать такой площадкой. Сайт премии: ПРЕМИЯЧИСТЫЙВОЗДУХ.РФ

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