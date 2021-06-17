Сергей Собянин: «Завтра число заболевших COVID-19 в Москве может вырасти до 9 тысяч человек»

Темпы вакцинации в столице стали увеличиваться, но пока недостаточно. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у премьера Михаила Мишустина в четверг.

- Такая динамика является неожиданной в силу того, что 60% москвичей либо переболели коронавирусом, либо сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. Мы на этом фоне ожидали не роста, а снижения заболеваемости. Но, судя по всему, мы сталкиваемся с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными и быстро распространяемыми - рассказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом вырос в Москве с 3 до 7 тысяч человек.

- Завтра количество заразившихся на основании тестов ПЦР может превысить 9 тысяч человек, то есть рост в три раза. Это огромная динамика, которую мы не видели даже в прошлые разы, - заявил Собянин.

Втрое, по словам Собянина, выросло и число штрафов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. По его словам, это позволило повысить дисциплину.

Как сообщил Собянин, в ближайшее время число коек в больницах Москвы для лечения больных с коронавирусом будет увеличено до 24 тысяч.

По словам Собянина, темпы вакцинации в столице стали увеличиваться, но пока недостаточно.

- В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было. Но это все равно недостаточные объемы. Мы видим, что они пока еще небольшие. Но я думаю, что они будут нарастать каждый день, - заметил Собянин.