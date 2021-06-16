Собянин отменил штрафы за использование скамеек в парках Москвы в период ограничений

Москвичей не будут штрафовать за использование скамеек в парках в период ограничений Фото: пресс-служба префектур ЦАО

Москвичей не будут штрафовать за использование скамеек в парках в период ограничений, введенных на прошлой неделе в связи с распространением коронавируса.

В новой редакции указа мэра столицы Сергея Собянина об ограничениях сказано, что «при посещении территорий общегородского значения…не допускается использование детских, спортивных площадок, беседок, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)».

В прежней версии запрет на использование объектов инфраструктуры распространялся, в том числе и на скамейки. За нарушение этих мер предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей.

Как писал сайт kp.ru, ранее Собянин подписал указ, устанавливающий для столичных жителей нерабочие дни в период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы. Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме того, власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников с 13 по 20 июня 2021 года.

В среду, 16 июня, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать 60% работающих сферы услуг.