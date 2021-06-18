Бесковидные рестораны в Москве с 19 июня 2021: что это, кого пустят

На встрече с мэром Москвы рестораторы предложили провести эксперимент – создать точки общепита, свободные от ковида. Фото: Иван МАКЕЕВ

На встрече с мэром Москвы рестораторы предложили провести эксперимент – создать точки общепита, свободные от ковида. Сергей Собянин идею поддержал и объявил, что с завтрашнего дня, 19 июня, такой эксперимент начнется в 15-20 ресторанах.

- Это будет 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений, - сказал Сергей Собянин.

То есть в ресторане можно будет находиться без масок, перчаток, не использовать санитайзеры, не измерять температуру тела клиентов на входе.

- Посетители должны будут показывать документы о вакцинации. Такие проекты уже реализованы в Израиле, где большинство людей сделали прививки, у них уже выработался коллективный иммунитет, - объяснил Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

В Москве предлагают показывать на входе «бесковидных» ресторанов QR-код, подтверждающий вакцинацию. Для этого не нужно никаких дополнительных манипуляций – просто скачать его с сайта госуслуг. Сразу появляется вопрос, а с детьми сходить в такой ресторан не получится? Прививки лицам до 18 лет не делают.

- Для детей сделаем исключение. Но пусть приходят со взрослыми, - сообщил Сергей Собянин.

Решается сейчас и вопрос с вакцинацией сотрудников ресторанов, которые не являются гражданами России. В некоторых заведениях 60% — это как раз и есть мигранты. Вакцинировать иностранцев, работающих официально в Москве, начнут с июля.

- Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». По сути, это первый компонент классического «Спутника». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов, - отметил Сергей Собянин.

В настоящее время нет списка ресторанов, которые будут участвовать в эксперименте, но он появится в ближайшее время. А пока власти столицы будут настраивать информационную систему контроля.

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