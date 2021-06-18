Неравный брак: Анастасия Ивлеева заработала за год 28 миллионов, а Элджей погряз в убытках

Анастасия Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что в семье Анастасии Ивлеевой и Элджея спустя всего два года после свадьбы далеко не все гладко, говорят не первый день. Мол, рядом с успешной женой, которая запускает один проект за другим и ходит в любимицах самой Пугачевой, некогда модный рэпер совсем сдулся. И слухи о мезальянсе вовсе не беспочвенны. Прошерстив базу юрлиц, сайт kp.ru убедился в разнице доходов знаменитых супругов.

Так, за прошлый год только одна из трех компаний телеведущей, ООО "Ивлеева Продакшн" принесла ей 50 миллионов выручки и 28 млн чистой прибыли (по остальным фирмам информации нет). А вот у мужа-рэпера дела идут куда хуже.

Звукозаписывающая компания "Сайонара Бойс", которой Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) владеет с двумя партнерами, погрязла в убытках. За прошлый год финансовый результат фирмы оказался ниже нуля: минус 750 тысяч рублей. Кроме того, как выяснил сайт kp.ru, певец работает в качестве индивидуального предпринимателя и даже сотрудничает с госструктурами. Вот только лоты на Госзакупках, по которым Элджей выступает поставщиком, с музыкой никак не связаны.

Элджей (Алексей Узенюк) перед церемонией вручения ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 20/21. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Например, в одну из больниц родного Новосибирска рэпер поставлял кушетки, а в Управление ФСБ по Новосибирской области - фотобумагу, электрические лобзики, приборы учета и другие инструменты, а также оружейные шкафы (!). Если не знать, что ИП Узенюк это и есть тот самый белоглазый Элджей, ничего удивительного в этом нет: основные виды деятельности бизнесмена, указанные в базе ЕГРЮЛ, - оптовая торговля и производство мебели.

Кроме того, по данным kp.ru, рэпер не платит по счетам. Так, налоговая служба все еще ждет от Элджея-Узенюка оплаты по транспортному налогу: за одну из своих роскошных тачек муж Ивлеевой задолжал 64,5 тысяч рублей. Пени, которые уже составляют около 1,5 тысяч, "капают" каждый день.

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