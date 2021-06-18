Хабенский побрился почти под ноль ради новой роли

Эта постановка не по пьесе Григория Горина. Инсценировку написал режиссер Виктор Крамер при участии... Константина Хабенского. Фото: Екатерина Цветкова

Эта постановка не по пьесе Григория Горина. Инсценировку написал режиссер Виктор Крамер при участии... Константина Хабенского.

Как сообщают авторы: «Питательной литературной средой для наших „Врак“ стали несколько главных источников: реальная жизнь барона Карла Иеронима Фридриха фон Мюнхгаузена; сами рассказы барона, частично записанные, частично сочиненные Рудольфом Эриком Распе и немецким поэтом Готфридом Августом Бергером; а также труды Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра, которые тоже посвятили свои произведения нашему герою. Также в пьесе использованы имена персонажей сценария Григория Горина „Тот самый Мюнхгаузен“».

Хабенский сыграет главную роль. Спектакль будет идти на Основной сцене театра. Фото: Екатерина Цветкова

Многие изумились, почему в названии есть слово «враки»? Ведь всем известно, что барон Мюнхгаузен всегда говорил только правду!

Виктор Крамер интригу не раскрывает, мол, посмотрите – сами поймете.

Интерес к будущей премьере уже большой. Фото: Екатерина Цветкова

Хабенский сыграет главную роль. Спектакль будет идти на Основной сцене театра.

Интерес к будущей премьере уже большой. В социальных сетях МХТ им.Чехова публикует фоторепортажи с репетиций. Поклонники Хабенского комментируют новости о предстоящей премьере примерно так: «Если играет Хабенский, то спектакль будет классный. Посредственный артист может свести на нет замысел самого генерального режиссера. А Хабенский - это успех».

В социальных сетях МХТ им.Чехова публикует фоторепортажи с репетиций. Фото: Екатерина Цветкова

Многие обратили внимание, что Хабенский побрил голову. В новом образе актер выглядит немного нелепо, но зато он очень воодушевлен репетициями.

Спектакль планируется выпустить осенью, в начале следующего сезона.

Многие обратили внимание, что Хабенский побрил голову. Фото: Екатерина Цветкова

Кроме Хабенского, в спектакле заняты: Кристина Бабушкина, Надежда Жарычева, Михаил Трухин, Сергей Сосновский, Станислав Дужников, Надежда Калеганова и др.