Правительство рассмотрит список одноразовых товаров, которые хотят запретить в России

Возможно, недалек тот час, когда в России запретят одноразовую посуду Фото: Евгения ГУСЕВА

Отправляясь на шашлык, берите с собой стеклянные тарелки, железные вилки и граненые стаканы. Пора привыкать: возможно, недалек тот час, когда в России запретят одноразовую посуду. И не только посуду.

Как писала «Комсомолка», еще в конце мая правительство объявило о новых мерах по борьбе с загрязнением окружающей среды.

- Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда, - сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Какие еще товары могут попасть под запрет, Абрамченко не уточнила. И вот на днях свои предложения правительству направил Российский экологический оператор (РЭО). В РЭО подготовили перечень из 28 «неперерабатываемых товаров и упаковки», которые и предлагается запретить. В списке - ватные палочки, одноразовые столовые приборы, яичная упаковка из полистирола, сигаретные пачки, одноразовые стаканчики и крышки для них (полный перечень - см. «Конкретно» в конце статьи). Теперь этот список должны рассмотреть Минпромторг и Минприроды.

Конечно, эксперты призывают не просто взять – и отказаться от этих изделий (иначе что нам, карандашом уши чистить?). В РЭО предлагают запретить делать все это из пластика, который нельзя переработать, и перейти на менее вредные для экологии материалы. Например, выпускать упаковку для яиц не из пластика, а из картона. Да и сам пластик тоже бывает разным. Если одни его виды годятся только на выброс, то другие можно перерабатывать, и такие типы пластика вполне можно использовать вместо «неэкологичных». По мнению экспертов РЭО, производители должны сами решить, какими материалами им заменить пластик, который не поддается переработке.

- От использования неперерабатываемого пластика нужно уходить. При производстве многих товаров его действительно можно заменить другими, менее вредными для экологии материалами. Но мнение РЭО о запрете тех или иных одноразовых изделий не должно быть решающим для правительства. Такие важные решения должны приниматься по-другому. Надо не просто составлять списки изделий, которые нужно запретить. Первым делом нужно рассчитывать экономические последствия и обсуждать подобные инициативы с участниками рынка - ритейлерами, производителями упаковки и других пластиковых товаров. Иначе все это серьезно ударит по розничной торговле и по ценам, - говорит Борис Моргунов, директор Института экологии Высшей школы экономики.

Эксперт приводит наглядный пример. Возьмем ватные палочки - сейчас их выпускают из того самого неперерабатываемого пластика. Его можно заменить древесиной или прессованным картоном, и по твердости палочки практически не будут отличаться от тех, к которым мы привыкли. Но чтобы сделать такую «замену», производителю придется закупать новые материалы, оборудование. Многие производители – особенно мелкий бизнес – не потянут такие расходы. А те, кто потянет, переложат их на нас с вами – цены моментально вырастут. Мало нам того, что многие товары за год и так подорожали в полтора-два раза?

- Нужно изучить рынок. Выяснить: сколько компаний выпускает ватные палочки на пластиковой основе, какие у них объемы производства, с какой скоростью они могут перейти на другие материалы и во сколько им это обойдется. И только после этого готовить предложения для правительства. Чтобы это был не просто перечень товаров «для запрета», а обоснованное предложение: что и чем можно заменить, сколько времени это займет и какие потребуются затраты, - говорит Борис Моргунов.

По словам Бориса Моргунова, главное – чтобы отказ от неперерабатываемого пластика проходил постепенно. Чтобы и производители, и покупатели имели несколько лет на адаптацию. А чтобы им было проще адаптироваться, правительству стоит не запрещать махом весь «плохой» пластик, а сначала стимулировать отказ от него.

- Нужно принимать такие законы, которые сделали бы использование неперерабатываемых материалов более дорогим, - говорит Борис Моргунов. - Например, лежат в магазине две упаковки с одинаковой картошкой, но одна - в бумажном пакете, а вторая - в сетке из пластика. Та, что в пластике - дороже. Так потребителя можно постепенно приучить к экологически ответственному поведению, при этом оставив ему выбор. И уже после этого неэкологичную упаковку можно запрещать.

КОНКРЕТНО

Изделия из неперерабатываемого пластика, которые предлагает запретить РЭО

• Одноразовые столовые приборы

• Ватные палочки

• Пластиковые тарелки

• Пластиковые упаковки-ракушки

• Пластиковые трубочки и мешалки

• Пластиковые стаканчики

• Пластиковые крышки от стакана для напитков

• Пластиковые подложки

• Тюбики для зубной пасты и крема из композитных (составных) материалов

• Непрозрачные цветные полиэтиленовые бутылки

• Пластиковые капсулы от кофе

• Саше-пакеты

• Яичная упаковка

• Яичная упаковка для перепелиных яиц

• Блистерная упаковка (кроме лекарств)

• Реторт-пакеты (упаковка, используемая вместо банок при изготовлении консервов)

• Бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков)

• Дойпак (пластиковый пакет с донышком)

• Флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом)

• Пакет в форме кувшина

• Стакан/ведро для продуктов

• Контейнер/лоток для продуктов

• Сумка-сетка для продуктов

• Пакет-пленка вакуумная или термоусадочная толщиной до 20 микрометров

• Контейнер для консервов многокомпонентный

• Аэрозольная упаковка из композитных материалов

• Коробка/пачка для табачной продукции

• Подложка из пенопласта для транспортировки товаров