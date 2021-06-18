Российский экологический оператор составил список одноразовых товаров, рекомендуемых к запрету в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский экологический оператор – оператор мусорной реформы – составил список одноразовых товаров, рекомендуемых к запрету. Финальную версию списка утвердят совместно с Минприроды и Минпромторгом.

Список должен стать одним из документов, предусмотренных дорожной картой по реализации концепции расширенной ответственности производителя. После этого списка должны быть приняты нормативы экосбора, который должны стимулировать производителя к переходу на альтернативные, более экологичные, товары.

Так, оператор предложил заменять ватные палочки изделиями из дерева или бумаги, а упаковку из полистирола заменит пульперкартон. Также пластиковые стаканчики экологичнее делать из ПЭТ или полипропилена, как и крышки для бумажных стаканчиков.

Ранее зампредседателя правительства Виктория Абрамченко сообщила, что российское правительство разрабатывает запрет на одноразовый пластик, в том числе на одноразовую посуду. В свою очередь руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что запретить неперерабатываемый пластик было бы проще, если бы перед Минпромторгом не стояло цели наращивать производство товаров и создавать рабочие места.

Полный список рекомендуемых к запрету товаров выглядит так:

- Бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков)

- Дойпак (гибкая вакуумная упаковка, представляющая собой пластиковый пакет с донышком)

- Флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом),

- Пакет в форме кувшина,

- Непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки,

- Пластиковые подложки,

- Пластиковые тарелки,

- Пластиковые упаковки-ракушки,

- Пластиковые трубочки,

- Мешалки и одноразовые столовые приборы,

- Пластиковые стаканчики,

- Пластиковые крышки от стакана для напитков,

- Тубы для зубной пасты и кремы из композитного материала,

- Пластиковые капсулы от кофе,

- Саше-пакеты,

- Яичная упаковка,

- Яичная упаковка для перепелиных яиц,

- Блистерная упаковка (кроме лекарств),

- Реторт-пакет