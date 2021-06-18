Российский экологический оператор составил список одноразовых товаров, рекомендуемых к запрету в России
Фото: Иван МАКЕЕВ
Российский экологический оператор – оператор мусорной реформы – составил список одноразовых товаров, рекомендуемых к запрету. Финальную версию списка утвердят совместно с Минприроды и Минпромторгом.
Список должен стать одним из документов, предусмотренных дорожной картой по реализации концепции расширенной ответственности производителя. После этого списка должны быть приняты нормативы экосбора, который должны стимулировать производителя к переходу на альтернативные, более экологичные, товары.
Так, оператор предложил заменять ватные палочки изделиями из дерева или бумаги, а упаковку из полистирола заменит пульперкартон. Также пластиковые стаканчики экологичнее делать из ПЭТ или полипропилена, как и крышки для бумажных стаканчиков.
Ранее зампредседателя правительства Виктория Абрамченко сообщила, что российское правительство разрабатывает запрет на одноразовый пластик, в том числе на одноразовую посуду. В свою очередь руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что запретить неперерабатываемый пластик было бы проще, если бы перед Минпромторгом не стояло цели наращивать производство товаров и создавать рабочие места.
Полный список рекомендуемых к запрету товаров выглядит так:
- Бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков)
- Дойпак (гибкая вакуумная упаковка, представляющая собой пластиковый пакет с донышком)
- Флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом),
- Пакет в форме кувшина,
- Непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки,
- Пластиковые подложки,
- Пластиковые тарелки,
- Пластиковые упаковки-ракушки,
- Пластиковые трубочки,
- Мешалки и одноразовые столовые приборы,
- Пластиковые стаканчики,
- Пластиковые крышки от стакана для напитков,
- Тубы для зубной пасты и кремы из композитного материала,
- Пластиковые капсулы от кофе,
- Саше-пакеты,
- Яичная упаковка,
- Яичная упаковка для перепелиных яиц,
- Блистерная упаковка (кроме лекарств),
- Реторт-пакет