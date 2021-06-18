Анна Попова назвала условие введения обязательной вакцинации в регионах

Глава Роспотребнадзор Анна Попова Фото: Евгения ГУСЕВА

В каких регионах вводится обязательная вакцинация

Требование об обязательной вакцинации части населения Москвы и Подмосковья начало распространяться в регионах России.

- Помимо Москвы и Московской области обязательная вакцинация групп риска введена на Сахалине, в Кемерово, а с сегодняшнего дня вводится и в Туле, - заявила глава Роспотребнадзор Анна Попова на заседании ЦИК, где обсуждали подготовку к сентябрьским выборам в Госдуму.

Главный санитарный врач России предупредила, что при необходимости этот опыт могут повторить и в других регионах страны, где будет наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью. Обязательная вакцинация будет касаться только лиц, входящих в группу повышенного риска.

- Этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах, — сообщила она.

Напомним, что в Москве до середины августа двумя компонентами вакцины привиться должны не менее 60 процентов сотрудников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми.

Какие меры примут на выборах в сентябре

У Роспотребнадзора есть алгоритм безопасного проведения сентябрьских выборов. По мнению Анны Поповой методика, которая помогла на должном уровне провести прошлогоднее голосование, вполне применима и сегодня.

- Такую форму, как голосование на придомовых территориях, в сегодняшней ситуации мы бы наверное не рекомендовали. В этом нет никакой необходимости, - подчеркнула глава Роспотребнадзора. - Но у нас есть новая рекомендация людям, которые участвуют организации и проведении выборов. На мой взгляд, они должны быть привиты. Пока это только рекомендация, но очень настоятельная.

Остальные меры по обеспечению безопасности на участках голосования останутся прежними. При входе на избирательный участок будет дистанционным образом измеряться температура. Предусмотрена регулярная обработка поверхностей с помощью антисептиков, обработка рук и мониторинг состояния здоровья персонала избирательных участков.

О борьбе с новыми штаммами вируса

В России растет число людей, заболевших новым штаммом, его называют индийский дельта-коронавирус. Эксперты обратили внимание, что распространение этого варианта взамен уханьского, британского и южноафриканского штаммов, приводит к изменению основных симптомов болезни и сокращению инкубационного срока (это делает вирус заразнее).

Однако, по мнению Анны Поповой это принципиально не меняет эпидемиологии процесса.

Передача вируса так же происходит воздушно-капельным путем, поэтому сегодняшние меры профилактики, направленные на прерывание цепочки заражений остаются по-прежнему эффективными. Гражданам необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиками и по возможности избегать оставаться дома. Но главное оружие сегодня против коронавируса это вакцинация.

- У нас есть единственный способ остановить инфекцию - привиться от коронавируса, - настаивает Анна Попова. - Я призываю всех сделать это как можно раньше, чтобы и к 19 сентября, и к 1 сентября обезопасить себя от рисков получить инфекционное заболевание.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Родина в опасности»: кому в первую очередь нужна прививка от коронавируса

Наш спецкор Наталья Варсегова поговорила с врачами о важности обязательной вакцинации и борьбе с антипрививочниками (подробности)

«Родина в опасности»: кому в первую очередь нужна прививка от коронавируса

Наш спецкор Наталья Варсегова поговорила с врачами о важности обязательной вакцинации и борьбе с антипрививочниками (подробности)