Собянин рассказал о способе противостоять индийскому штамму коронавируса

Сергей Собянин. Фото: Денис Гришкин / пресс-служба мэра Москвы

Для противостояния индийскому штамму коронавирусной инфекции, уровень антител у человека должен быть вдвое выше. Такой способ назвал мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что данный штамм быстрее распространяется, а также оказался более агрессивным по сравнению с другими.

Как писал сайт kp.ru, Собянин также сообщил, что согласно последним данным, у 89,3 процентов заболевших коронавирусом подтверждён индийский штамм.

«По сути дела, мы заново начинаем проходить эту историю, причем с более тяжелыми последствиями», - отметил градоначальник.

Днем ранее московский мэр назвал динамику распространения коронавирусной инфекции в столице неожиданной, отметив, скорее всего, речь идет о столкновении с новыми штаммами.

Накануне ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что индийский штамм является одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в России.