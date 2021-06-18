Оштрафовать нельзя посадить: визит Моргенштерна в суд закончился "спецоперацией"

Простак Моргенштерн даже не подозревал, какую ловушку приготовила для него Фемида, и буквально ходил по лезвию ножа. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Громкий судебный процесс Моргенштерна, как известно, закончился обвинительным вердиктом: рэпера признали виновным в пропаганде наркотиков и оштрафовали на 100 тысяч рублей*. Однако, как выяснил сайт kp.ru, это вовсе не самое страшное, что могло случиться в суде с лидером чартов. Простак Моргенштерн даже не подозревал, какую ловушку приготовила для него Фемида, и буквально ходил по лезвию ножа...

А начиналось все банально.

"Колюще-режущие предметы при себе имеются?"- на входе в храм правосудия спросили знаменитого гостя. Разбираться в тонком судебном этикете Алишеру доселе не приходилось.

"Да", - без тени смущения ответил рэпер и к изумлению судебных приставов ловко разломил свою трость на две части, демонстрируя проверяющим рукоятку в виде клинка. На эту выдвижную штуковину вообще никто бы не обратил внимания, но честность гостя сыграла с ним злую шутку.

Та самая трость раздора, из-за которой разгорелся сыр-бор. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Что же с ней делать? - удивились приставы. - Оставьте клинок в машине.

- Да я ходить не могу, камни в почках, - пожаловался Моргенштерн, не зная, куда девать злополучную рукоятку. А вот помощник звезды оказался более решительным, и нарядная рукоять безжалостно полетела в близстоящую урну. Знали бы гости, что в тот момент галантные хозяева затаили камень за пазухой...

Пока Моргентшерн с адвокатами отдувались в зале заседаний, на входе в суд развернулась настоящая спецоперация по поимке особо опасных террористов. На нарядный клинок обратила внимание дама-пристав. Она извлекла из мусорки посторонний предмет, а уже через минуту сотрудники суда набирали службу 112: "У нас тут холодное оружие!".

На вызов по рукоятке трости, как на минирование, прибыла оперативная группа. Полиция, конечно, подивилась, но делать нечего: составили протокол изъятия, допросили судебных приставов (из-за этого им пришлось на следующий день, в свой выходной, ехать давать показания), потребовали от председателя Зюзинского суда предоставить видеозаписи... Как положено, доложили о ЧП прокурору района, затянулась долгая официальная переписка. И все это за спиной ничего не подозревающего Моргенштерна: когда оштрафованный рэпер выходил из суда, с ним лишь мило попрощались. Мол, идите своей дорогой, до новых встреч. О том, что идет проверка, главного "нарушителя" даже никто не уведомил.

Пояснение дамы-пристава, которая "изъяла обломок в целях личной безопасности".

Экспертизы по "клинку" шли несколько дней. Все это время правоохранители, в строгом соответствии с регламентом, обменивались рапортами, визировали сообщения, назначали экспертизы.

Как стало известно "КП", проверку проводили по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", максимальное наказание - до трех лет ограничения свободы. Однако, на счастье Моргенштерна (о котором он даже не подозревал), эта история закончилась благополучной экспертизой, по которой трость не признали холодным оружием, и отказом в возбуждении уголовного дела... по статье 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" (тут уже наказание серьезнее: от трех до семи "неба в клеточку").

Так или иначе, вся проверка, на которую подняли полицию, прокурора и Зюзинский суд, заняла почти неделю.

Находясь в зале заседаний, рэпер и его адвокат даже не подозревали, какая спецоперация развернулась на входе. Фото: личный архив Сергея Жорина.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

- В этой истории нет ничего удивительного, - рассказал kp.ru адвокат рэпера Сергей Жорин. - У нас вообще есть подозрения, что Моргенштерна во что бы то ни стало хотят наказать. Задача - спасти молодежь. Однако, спасение молодежи мне видится значительной более сложной задачей, нежели наказание Моргенштерна.

*Адвокаты Моргенштерна уже обжаловали решение суда. Пересмотр дела состоится в ближайшее время.