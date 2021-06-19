Спасаемся от жары по науке: что помогает организму охладиться, а что не работает

В жаркую погоду нужно пить воду по глоточку все время, пока вы находитесь на улице. При повышении температуры окружающей среды организм теряет много жидкости Фото: Shutterstock

В Москву и область пришла жара. Какие базовые правила заботы о себе нужно соблюдать в горячую пору? И работают ли необычные варианты охлаждения - лайфхаки из соцсетей? Разобраться в этом помогает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала и инстаграм DoctorPavlova и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

ДЕЛАЙ ТАК: БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА

1. Самое главное - брать с собой бутылку воды при каждом выходе на улицу, советует эксперт.

В жаркую погоду нужно пить воду по глоточку все время, пока вы находитесь на улице. При повышении температуры окружающей среды организм теряет много жидкости. Но эти потери человек не чувствует, потому что влага выделяется через кожу и при дыхании. Из-за этого незаметно может наступить состояние гиповолемии, или обезвоживания. За ним может последовать спад артериального давления, потеря сознания и масса других неприятных событий.

Кстати, не надо стесняться брать воду из кулера, когда вы заходите в учреждения - так можно пополнить свою бутылочку, подсказывает врач.

2. Меньше соленого и сладкого.

Большое количество соли в рационе повышает давление, нарушает баланс микроэлементов (натрия и калия). Особенно важно соблюдать правило ограничения соли гипертоникам и сердечникам, а также людям пожилого возраста. Сладкие продукты также нежелательны в жару, так как повышают потребность в воде.

3. Одежда должна быть максимально дышащей, из натуральных тканей.

Хорошо бы, чтобы одежда была из хлопка и льна и светлых тонов. Вещи из синтетики для жары не годятся. И покрываем голову!

4. Носим солнцезащитные очки.

Яркий солнечный свет, ультрафиолет может повредить сетчатку глаза, поэтому защищаем свои глаза. Выбирать солнцезащитные очки лучше в оптике, чтобы они действительно помогали, а не портили зрение.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова Фото: Личный Архив

5. Едим меньше жирных продуктов. Акцент на овощи.

В питание обязательно включаем свежие овощи и фрукты. Правда, с фруктами нужно быть аккуратными, не переедать. Достаточно съесть 1 – 2 фрукта в день или 1 стакан ягод. Норма для овощей – 400 – 500 гр. в сутки.

6. Гулять желательно в парках, утром и вечером.

Не находитесь на открытом солнце, выбирайте такие места в парке, где есть тень. Сейчас парковая зона хорошо облагорожена, можно и в тенечке посидеть, и пройтись по живописным дорожкам, отдохнуть у фонтана или водоема, там всегда прохладнее. И выбираем для прогулок то время суток, когда нет яркого солнца.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОХЛАДИТЬСЯ: РАБОТАЮТ ИЛИ НЕТ?

1. ДА, НО. Охлаждаем свои «горячие точки»

Чтобы охладиться, можно приложить влажный носовой платок или прохладную бутылку с водой к шее, ушам, запястьям, сгибам локтей и коленей. Главное, не использовать для этого лед или бутылку с водой из холодильника. Если дома жарко и душно, то можно положить на голову влажное полотенце.

- Не нужно класть лед на шею! Это может привести к мышечным спазмам, нарушению кровяного тока в головном мозге и последующему развитию воспаления. Что-то сильно охлажденное, ледяное, можно использовать только в случае солнечного ожога. Это возможность очень быстро охладить обожженное место, уменьшить глубину поражения тканей, - говорит Зухра Павлова.

2. ДА. Меняем косметику на летнюю

Летом стоит избегать использования пудры, тонального крема, косметических средств, которые закупоривают поры. Эти средства нарушают потоотделение и терморегуляцию организма, повышают риск развития инфекций. Важный момент для лета – пользоваться кремами с высоким (50+) UV фильтром. Они защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей и образования пигментных пятен.

3. НЕТ. Замороженные простыни

Не очень хорошая идея. Спать всю ночь на мокрой простыне, из которой испаряется влага, - это может привести к болезни почек.

4. НЕТ. Освежающие пастилки для дыхания

Такие мятные пастилки создают охлаждающий эффект во рту, но они, как правило, содержат сахар, что повышает потребность в воде. Это не очень хороший вариант во время жары.

5. ДА, НО. Пить горячий чай

- Я выросла в Средней Азии, где в культуре принято в жару надевать толстые халаты и пить горячий чай. Это действительно защищает от жары, - говорит Зухра Павлова. – Как это работает? Вспомним, что у африканцев – жесткие и курчавые волосы. Для чего? Такое строение волос позволяет воздуху задерживаться между ними, что дает возможность не перегреваться коже головы. Так и в случае с плотным халатом и горячим чаем, - это создает баланс между температурой тела и окружающей среды. Правда, если у вас нет привычки к этому, то экспериментировать следует понемногу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как спастись от жары без кондиционера

«Комсомолка» предлагает самые действенные способы пережить летний зной (подробности)