Кипр открыт для россиян с 28 июня 2021: что известно, последние новости

Кипр открыт для россиян c 28 июня 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кипр открыт для россиян с 28 июня 2021. Соответствующее решение принято оперштабом России. Об сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Самолеты будут летать из Москвы в Ларнаку четыре раза в неделю, а в Пафос по три. Остальные российские аэропорты будут принимать по два рейса в неделю.

Ранее власти Кипра объявляли, что гости острова, по приезду и заселению в отель, должны уведомлять о своем маршруте по достопримечательностям заведомо до выхода из отеля. Они также должны отметить и время своего возвращения.

Помимо этого, оперштабом принято решение об увеличении числа рейсов в Грецию, Австрию, Азербайджан, Армению, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Россия также возобновит регулярное авиасообщение с США, Италией и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией. Страна также увеличивает количество авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию и Турцией.

Татьяна Голикова посоветовала россиянам, желающим посетить эти страны, пройти вакцинацию от коронавируса.