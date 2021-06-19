В TikTok стала популярной казахская песня «про Байдена»

Благодаря тому, что в песне часто повторяется слово «байдың», многие из пользователей соцсетей действительно считают, что речь идет об американском президенте Фото: REUTERS

Российские тиктокеры с миллионной аудиторией записывают веселые ролики под песню на казахском языке «Байдың қызын аламын» («Женюсь на дочке богача») и собирают восторженные комментарии.

Благодаря тому, что в песне часто повторяется слово «байдың», многие из пользователей соцсетей действительно считают, что речь идет об американском президенте, хотя на самом деле музыкальное произведение, записанное несколько лет тому назад певцом из Казахстана Алматом Асыланбеком ни к политике, ни к США отношения не имеет.

Тем не менее, поисковые системы Яндекс и Google по запросу «Казахская песня про Байдена» выдают видео с зажигательными танцами тиктокеров.

Блогеры из Казахстана порадовались тому, что композиция Асыланбека получила второе дыхание и приобрела популярность на просторах Рунета, однако высказали сомнения по поводу того, понимают ли звезды TikTok о чем идет речь в песне.