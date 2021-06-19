Юлия Савичева - о переменах в жизни: «Получаю вид на жительство в Португалии»

Певица рассказала, как меняется индустрия и ее жизнь. Фото: Дамир Жукенов

Из-за новой волны коронавируса случились отмены концертов, различных массовых мероприятий, фестивалей. 19 июня должен был состояться концерт у певицы Юлии Савичевой. В интервью kp.ru певица рассказала, как меняется индустрия и ее жизнь.

- 19 июня у вас должен был состояться сольный концерт в Москве. Но за сутки его отменили. Когда теперь надеетесь выступить?

- В связи с новыми ограничениями из-за коронавируса, которые ввели 18 июня, мы не можем выступать в клубе «16 тонн». Мероприятия с танцплощадками и фан-зонами запрещены для посещения тех, кто не вакцинировался. Поэтому концерт переносится на 3 сентября. Я с нетерпением всех снова жду осенью!

- Ваша дочь Аня сейчас живет с родителями мужа в Португалии. Какие ограничения там из-за пандемии коронавируса? Работают детсады?

- Детские сады и кафе в Португалии работаю, но соблюдается масочный режим. Ограничено пребывание туристов в страну. Сейчас попасть в Португалию могут лишь те, у кого есть вид на жительство, гражданство либо экстренные причины, связанные со здоровьем.

Юлия с дочкой Аней. Фото — Olga Moreira

- Поэтому и появилась информация о том, что вы хотите получить вид на жительство в Португалии, чтобы легче было ездить к дочке? Так ли это? Как в пандемию вы общаетесь с ребёнком?

- Да, мы занимаемся оформлением документов для получения вида на жительство в Португалии, чтобы беспрепятственно летать к дочери вне зависимости от эпидемий и других неожиданных обстоятельств. Сейчас мы поддерживаем связь по телефону и видеосвязи. Постоянно созваниваемся по несколько раз в день. Телефон стал неотъемлемой частью жизни. Я очень счастлива, что сегодня есть возможность находиться всегда на связи вне зависимости от местоположения. Не представляю, как люди жили без этого раньше.

- У вас дочь подрастает, поэтому споры об образовании молодежи актуальны. Дискуссии о профильном образовании для творческих людей жаркие. Правильно ли, что поют блогеры, которые даже в музыкальной школе не учились? Можно ли выходить на театральную сцену без диплома актера? Помню, как вы играли главную роль в кино.

- Я родилась в музыкальной семье, с самого рождения мне прививали ощущение, что без музыки невозможно. Музыка была повсюду. В наш дом часто приходили музыканты, с которыми было безумно интересно общаться. Для меня было важно быть частью этой атмосферы. Я с детства знала, что буду на сцене, занималась танцами, петь начала с семи лет. Музыкальную школу я не заканчивала, но, конечно, азы знаю. Для того, чтобы быть профессиональным артистом, музыкантом, актером не обязательно иметь высшее образование. Есть самородки, есть такие же, как и я – воспитанные в театральной, танцевальной или музыкальной семье.

Я не утверждаю, что не нужно ходить в учебные заведения. Обязательно учитесь, если хотите попробовать себя в этой профессии, но пока не понимаете есть ли у вас к этому талант. Пройдя этот этап, можно понять твоё это или нет, хочешь ли ты дальше продолжать в этом направлении. Существует масса примеров, когда люди, окончив высшее учебное заведение по той или иной специальности, в дальнейшем не имеют ничего общего ни с музыкой, ни с творчеством. Скорее получают образование для родителей. Сейчас есть масса различных курсов, любая информация в сети и можно заниматься самообразованием.

Певица рассказала, как меняется жизнь и работа из-за новой волны коронавируса Фото: Личный архив

Что касается блогеров, то дело даже не в преемственности. Они зачастую выбирают путь «через хайп» и получают сиюминутную вспышку славы. У них даже может не быть таланта к пению, но они все равно это делают. В разное время были профессиональные и не очень профессиональные музыканты, которые выпускали разную музыку. С тех пор ничего не поменялось, кроме возможностей. Наши дети смотрят на блогеров, слушают их песни и берут с них пример, заводят свои каналы. С одной стороны – это хорошо, они не бегают по улице и не занимаются непонятно чем, увлекаясь блогерством. А с другой - это негативно сказывается на их становлении.

- Петь ради хайпа плохо? - Просто когда люди начинают петь ради хайпа и лайков, при этом понимая, что пение – это не их призвание, то мы получаем много некачественного контента. Я за качественный контент. За невероятную любовь к собственному делу. За глобальный подход, а не за сиюминутную выгоду. Все-таки, это должно быть призванием. Если блогерство стало призванием, то и это хорошо. Возможно в будущем это поможет стать профессиональным журналистом или ведущим собственной программы. Что касается непрофессионалов в музыке и кино, конечно, не профессиональный актер или музыкант может выходить на сцену, но при этом он должен трезво оценивать свою деятельность. Есть мировые звезды, которые не заканчивали ни музыкальные, ни актерские учебные заведения – они самоучки, достигшие успеха, потому что это их призвание.

- Теперь этой поющей молодежи и продюсеры не нужны. Когда вы начинали все было иначе. Как изменилась индустрия в этом плане?

- Сейчас, в эру интернета, появилось больше возможностей у ноунеймов, которые могут выложить свою музыку или видео в сеть - и это может стать популярным. Порой им даже не нужны радиостанции и ТВ. А раньше связь с радио и ТВ возлагалась на продюсера, и таким образом песни и клипы попадали в ротацию. А после уже люди решали, что станет хитом. Сейчас же песня может выйти из Tik toka и стать хитом. Изменилась механика. Люди самостоятельно выбирают, что им слушать и смотреть. С одной стороны, здорово, что сейчас мы сами выбираем контент, который хотим потреблять, а с другой - с каждым днем становится все тяжелее пробиться. Существует огромное количество цифровых площадок, каждую из них нужно охватывать, чтобы новые песни и клипы доходили до слушателя. А раньше были только радио и телевидение. Если песня попадала в ротации на радиостанциях - можно считать, что она состоялась, о тебе узнавали все. Сейчас все сложнее.

- Через год после «Фабрики звезд» вы поехали от России на «Евровидение»? что изменило в карьере участие в «Евровидение»? Были после поездки на конкурс негативные или позитивные последствия?

- Евровидение – это определенная ступень в становлении меня, как артиста. Я была совсем неопытной, когда участвовала в конкурсе. Эти испытания сделали меня сильнее, вырастили броню и, конечно, вписали меня в историю конкурса. Было честью принимать в нем участие. В любой ситуации может что-то получаться, а что-то, наоборот, не получатся. Но так или иначе участие в Евровидении, для меня имеет позитивные последствия. Прошло больше 10 лет, а люди до сих пор просят исполнить песню Believe mе на моих концертах. А как за меня все болели!