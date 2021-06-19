Путин предложил освободить ряд семей от налога на продажу квартиры и рассказал о пособиях на детей

Владимир Путин выступил на съезде "Единой России". Фото: er.ru

Владимир Путин выступил на съезде «Единой России». Президент попросил партию «не бронзоветь», а потом рассказал о главных госпроектах ближайшего будущего: очистке канализации в Крыму, поддержке семей с детьми, ремонте дорог. Глава государства говорил больше часа, вот главное из его речи:

ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПАРТИИ

Путин предостерег членов Единой России от злоупотреблений.

- К партии, находящейся у власти, неизбежно липнут, пытаются прислониться люди, которые, на самом деле, далеки от работы на интересы людей. Случайные, порой нечистоплотные на руку - как раз, чтобы к этой руке побольше прилипало, - заявил президент на съезде.

Политик напомнил, что от долгого нахождения у власти можно «обрасти казенной коркой». «Ранее заслуженный авторитет сам по себе работать не будет. Забронзоветь – значит остановиться, а остановиться – значит проиграть», - предостерег Путин.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

«Благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее России», - заявил президент.

Путин рассказал, что власти создали «целую линейку адресных мер» для поддержки родителей с детьми:

- Пособия для детей в возрасте от 8 до 16 лет, растущих в неполных малообеспеченных семьях.

- Выплаты будущим мамам в сложной ситуации.

- Повышение размера оплаты больничных по уходу за детьми младше 8 лет.

- 6-процентная льготная ипотека для семей, где после 1 января 18 года родился первенец.

«Есть маленький человечек, есть ребенок - мы обязаны поддержать. До конца 2026 года – надо снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми», - указал Путин.

Президент предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае покупки новой (если другое жилье приобретается в течение года с момента продажи старого).

УЛУЧШЕНИЕ МЕДИЦИНЫ

550 млрд. рублей выделено на модернизацию поликлиник. Путин заметил, что одного этого мало: «Уровень доступности и качества лечения меняется от региона к региону. Необходимы высокие общие стандарты на всей территории страны».

В ближайшие пять лет будет потрачено 100 млрд. рублей на систему медицинской реабилитации.

- Многие столкнулись с осложнениями после коронавируса. Последствия болезни до сих пор изучаются: не только поражение легких, но и сосудистые поражения. Прививаться лучше, чем болеть. Такова позиция лучших специалистов в России и в мире, - рассказал Путин.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КРЕДИТЫ

500 млрд. рублей пойдут на инфраструктурные кредиты регионам. Это целевые займы на 15 лет под ставку 0,1%, которые должны тратиться на ремонт дорог, развитие ЖКХ и подобное.

Путин отдельно заметил, что не «должно быть роста тарифов и цен, когда приходят крупные федеральные деньги».

- Новые проекты должны давать отдачу на горизонте 2023-2024 года, - распорядился президент.

Глава государства попросил правительство: если 500 млрд. на все не хватит, выделить еще. «В регионах много востребованных проектов с хорошей перспективой. Если в регионе не хватает средств – не отмахивайтесь, садитесь с ними и доработайте», - заявил Путин.

50 млрд. рублей дополнительно пойдут на развитие общественного транспорта.

30 млрд. рублей сверх плана потратят на ремонт дорог. «Средства необходимо выделить в ближайшие дни, чтобы коллеги на местах могли использовать их уже летом и осенью», - распорядился президент.

РЕМОНТ КОММУНАЛКИ

150 млрд. рублей с 2022 года выделят из федерального бюджета на поддержку региональных проектов модернизации ЖКХ. Путин сказал, что особое внимание надо уделить очистным сооружениям в Крыму. «Нужно, чтобы дети могли спокойно зайти в воду», - заметил президент.

20 млрд. рублей потратят на очистку рек. В частности, деньги понадобятся для подъема затонувших кораблей и консервации старых нефтескважин.

ЛЕС НА ЭКСПОРТ НЕ ПРОЙДЕТ

- С 1 января 2022 года запрещен вывоз необработанной и грубо обработанной древесины, - заявил Путин.

По словам президента, таможенники должны быть готовы к новым правилам. «Любой сбой недопустим», - заметил президент.

КТО ПОВЕДЕТ ПАРТИЮ

Путин предложил кандидатов для федерального партийного списка Единой России на выборах в Госдуму. Президент выдвинул:

- Министра обороны Сергея Шойгу.

- Главу МИД Сергея Лаврова.

- Уполномоченного при президенте по правам ребенка Анну Кузнецову.

- Сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву.

- Главу больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

В конце своего выступления перед Единой Россией глава государства дал партии важный совет: «Надо не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем».