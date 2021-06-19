Путин: нужно не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершая свою речь на Съезде партии «Единая Россия», российский лидер Владимир Путин напомнил собравшимся депутатам о необходимости общаться с людьми, отметив, что в этом «переборщить невозможно».

По его словам, чем больше обсуждений, дискуссий, встреч, а также «внимания к запросам и нуждам людей», тем «выше взаимопонимание с людьми и доверие». «Надо не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем», – заявил глава государства.

Путин также призвал сделать все, чтобы предстоящие в сентябре выборы прошли честно и в соответствии со всеми законом для того, чтобы голосование выразило «волю народа» и пользовалось «доверием граждан страны». Путин отметил, что с депутатов в этот период будет «особый спрос», что справедливо.

«Вы – партия большинства, а значит отвечаете за все. Потому нужно быть готовыми не только к разговорам на выигрышные темы. Ведь в большинстве своих претензий люди правы. Нужно прислушиваться, делать выводы, не убегать от острых тем», – заявил президент.

Как писал сайт kp.ru, Путин также назвал кандидатов в лидеры списка «Единой России» на выборах 2021.