Авиасообщение с Турцией возобновляется с 22 июня 2021: условия въезда для россиян

С 22 июня разрешены рейсы на турецкие курорты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По решению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 22 июня 2021 возобновлено полномасштабное авиасообщение с Турцией. Это значит разрешены чартерные и регулярные рейсы в Стамбул и на курорты (Анталья, Даламан, Бодрум). Напомним, что Россия ввела ограничения на осуществление авиасообщения с Турцией еще 15 апреля и оно действовало до 21 июня включительно.

В России новый подъем ковида. Не опасно ли лететь в Турцию?

Поскольку Турция это самое популярное летнее туристическое направление сотни тысяч россиян с энтузиазмом восприняли это решение. Хотя, конечно, параллельно возникает сразу несколько вопросов. Как же так? В России начинается третья волна коронавируса, наблюдается стремительный рост заболеваемости. В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах вводится обязательная вакцинация и ряд других ограничений, а в это время толпы туристов рванут в Кемер, Анталию и Мармарис. Не привезут они обратно в качестве подарка турецкий ковид? Не опасно ли лететь в Турцию?

Однако в пользу открытия Турции есть несколько разумных аргументов.

1. В стране янычар пандемия пошла на спад, приняты жесткие меры по защите туристов

Перед тем, как принять это решение группа специалистов Минздрава побывала в Турции и увидела обнадеживающую картину. Во-первых, число заболевших сократилось в разы, если в апреле на пике ежедневно фиксировалось более 42 тысяч случаев заболевания в сутки, то теперь этот показатель на уровне 6 тысяч. И наверно, самое важное для туристов - уровень вакцинации персонала отелей составляет от 60 до 90 процентов. Это значит, что шансы заразиться в отеле минимальны. А поскольку условия въезда в страну таковы, что больной человек прилететь практически не может, то отели представляют собой достаточно чистую зону.

2. Необходимо разгрузить переполненные российские курорты

После закрытия популярных зарубежных направлений, огромная часть отпускников рванула на российские курорты Сочи и Крымского побережья. Поскольку вместимость там ограниченная рынок быстро перегрелся. Цены рванули вверх, мест нет, все туры на лето выкуплены до августа включительно и переполненные отечественные курорты в условиях роста заболеваемости могли превратится в рассадники коронавируса.

Кстати, открытие Турции на руку тем, кто хочет отдохнуть в России. По мнению гендиректора туристической сети «Розовый слон» Александр Мкртчян миллионы российских граждан получат хорошие низкие цены на курортах черноморского побережья России. Поскольку хозяева отелей задирали ценник именно потому что альтернативы не было - большинство заграничных курортов было закрыто.

Какие правила въезда в Турцию действуют теперь для россиян?

С 1 июня Стамбул ввел новые правила пересечения границы.

Теперь по данным Ассоциации туроператоров России для въезда в Турцию из России возможны несколько вариантов:

- Если вы не прививались от COVID-19 и не болели коронавирусом вам нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Детям до 6 лет справка не нужна.

- Как вариант, вместо ПЦР можно представить справку с результатами экспресс-теста на антигены (не путать с антителами!) к COVID-19, проведенного не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию.

- Если вы переболели COVID-19 то вместо ПЦР можете предоставить официальную справку органов здравоохранения о перенесенном заболевании. Она действует в течении 6 месяцев до момента въезда в Турцию.

- И наконец, если вы прививались («Спутник V» одобрен для применения в Турции) то справка с результатами ПЦР-теста вам не нужна. Вместо него надо предоставить сертификат о полной вакцинации двумя дозами. Второй укол должен быть сделан не позднее чем за 14 дней до въезда в Турцию.

- В течении 72 часов до вылета все пассажиры старше 6 лет должны заполнить специальную форму на сайте. Анкету нужно распечатать или скачать на телефон и предъявить при посадке на самолет. Иначе на борт вас могут не пустить.

- Несмотря на наличие соответствующих тестов и документов Министерство здравоохранения Турецкой Республики может по выбору обязать любого гражданина, прибывающего в страну, сдать тест ПЦР в аэропорту прибытия. Таким пассажирам разрешат отправиться на место отдыха только после получения результатов теста. Если он будет положительным, то вас отправят в медицинское учреждение.