Эрдоган назвал позитивным решение России возобновить авиасообщение с Турцией

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей о возобновлении авиасообщения между странам, отметив, что в республике продвигается вакцинация, которая позволяет выходить из ограничительных списков.

«С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран. Решение России мы оцениваем позитивно», - заявил турецкий лидер, уточнив, что возобновление авиасообщения с Россией стало итогом дипломатических контактов и успешной работы министерства культуры и туризма Турции.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 18 июня, оперштаб России по борьбе с пандемией коронавируса принял решение о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Напомним, в середине апреля Россия приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня, но регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранилось, однако было ограничено двумя рейсами в неделю. В конце мая было решено продлить ограничения до 21 июня. В четверг, 17 июня, группа экспертов из РФ прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в республике.