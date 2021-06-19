В Британии назвали причину, почему при коронавирусе исчезает обоняние

COVID-19 может повредить мозговую ткань, и человек теряет обоняние. Фото: Shutterstock

Доктор Скотт Готлиб, входящий в состав правление медицинской компании Pfizer, выступил с заявлением, что перенесенный коронавирус может привести к долгосрочному нарушению работы мозга, сообщает американский телеканал CNBC.

Исследование, проведение британскими учеными, показало, что COVID-19 может повредить мозговую ткань. А за этим могут последовать неприятные и долгосрочные последствия, связанные, в частности, с нормальным функционированием мозга.

- Симптомы коронавируса со временем исчезают и вы приходите в норму, но при этом мозговая ткань не восстанавливается, если мы признаем, что она разрушилась именно в результате воздействия вируса, - отмечает Готлиб.

Британские специалисты изучали оболочку мозга, точнее ее внешнюю форму, до и после перенесенной коронавирусной инфекции. Изначально их целью было установить потенциальное воздействие COVID-19 на нервную систему. Но по ходу исследования вскрылись новые факты. Так, ученые пришли к выводу, что потеря обоняния непосредственно связано с разрушение мозговой ткани.

- Уменьшение количества кортикальной ткани произошло в областях мозга, которые находятся близко к тем сегментам, ответственным за запах, - говорит Готлиб. - Это говорит о том, что потеря обоняния - это просто пост-эффект из-за сокращение кортикальной ткани.

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