В Женеве пресс-секретарём Путина работал... Путин

Владимир Путин в Женеве. Фото: REUTERS

“Ну, как же искусно расписали и срежиссировали драматурги и постановщики из Кремля пресс-конференцию Путина по итогам его переговоров с Байденом! Так все органично! Даже белых ниток не заметно».

Вот уже четыре дня будет, как прошла встреча нашего президента со СМИ, а знакомые и совсем незнакомые люди - политики, журналисты, преподаватели и даже один доктор медицины - задают мне, по сути, вот этот - один и тот же вопрос, который, хоть и в разных вариациях, звучит примерно так, как - в первом абзаце.

Интересует, конечно, всех и «природа» лично моего обращения к Путину: дескать, тебе же не Песков «разрешил» задавать Президенту России вопрос, а он сам протянул руку в твою сторону, предоставляя слово. Неужели ты заранее с Путиным договорились?

Хотите верьте - хотите нет, но только - то, что происходило в Женеве после отъезда с виллы Ла Гранж президента Байдена - полный экспромт.

Мы, российские журналисты, в том числе - кремлевский пул, весь день 16 июня были на виду друг у друга. И - если бы кто-то из нас изучал сценарий или «зубрил наизусть» вопросы для Путина... Нам просто было не до этого - настолько все - и телевизионщики, и пишущие, и снимающие - были загружены работой.

Да и трудно было бы себе даже просто представить такую глупость, типа - вот подходит к тебе Песков или - в тайне звонит по телефону - типа: «А спроси-ка Владимира Владимировича вот об этом!»

Да, пресс-секретарь вёл эту встречу, но скорее - он присматривал за порядком, представлял слово журналистам, иначе бы мы, наверное, просто перебивали бы друг друга - всем хотелось задать вопрос...

Может, наш российский пресс-экспромт кажется особенно невероятным после того, как стали известны подробности подготовки встречи Байдена со своей прессой: список лояльных журналистов, заранее заготовленные вопросы...

... Хотя, нет - «руку Кремля» я в Женеве все же почувствовал. Шатёр, где проходила пресс-конференция, похоже, был единственным местом в окрестностях (не считая виллы), куда в 30-градусную жару подавали холодный воздух.

И ещё - в прохладе пресс-шатра находилось и несколько иностранных журналистов, в том числе две американки, которых, похоже (в противовес 100-процентноамериканской пресс-конференции Байдена) позвали нарочно. Так что же в том плохого, что на встрече нашего президента с прессой было и не жарко, и - ну, вполне интернационально?

А теперь напомню мой разговор с главой государства (в рамках пресс-конференции)... Который, ещё раз замечу, состоялся по инициативе самого Владимира Владимировича.

Вот...

О чем Владимир Путин и Александр Гамов говорили на пресс-конференции в Женеве 16 июня. (Полная версия - публикуется по стенограмме с сайта Президента России kremlin.ru).

Владимир Путин - Александру Гамову:

- Пожалуйста.

- Александр Гамов, «Комсомольская правда».

Я не знаю, вы в курсе или нет, наши выиграли у финнов, счёт 1:0.

- Молодцы! Поздравляю!

- Если оценивать, допустим, с таких же позиций встречу Байдена и Путина, какой счёт у этой встречи? Второй вопрос. Всё-таки американцы, до того как приехать в Женеву, чуть ли не каждый день говорили: мы будем давить на Россию, будем давить на Путина. Вы ощутили это давление и как вы ему противостояли? Наверное, это главный вопрос, который Россию интересует, мне кажется: как наш Путин себя вёл в Женеве?

Я думаю, в принципе достаточно.

- Я тоже так думаю.

- Спасибо.

- Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый и без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю ещё раз: ни с нашей стороны, ни с их стороны никакого давления не было, да и бессмысленно, люди же не для этого встречаются.

Первая часть вашего вопроса?

- С каким счётом?

- Счёт. По-моему, до нашей встречи Байден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования, и я в этом смысле с ним полностью согласен. Что мы здесь будем счета устанавливать? Встреча была в целом результативной. Она была предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов, а главный из них – это те «зарницы» доверия, о которых мы сейчас говорили с вашей коллегой из Euronews.

* * *

...Да, и ещё у меня все спрашивают: а какой ты третий вопрос хотел задать Президенту России, но - не стал?

А - тот, который уже и не требовал ответа, потому что - и так было все ясно. Ну, потому что он отпал сам собой. По ходу переговоров. Сначала... А потом - и по мере того, как Путин произносил свои заявления на встрече с журналистами, эта истина укрепилась ещё больше.

- Владимир Владимирович, складывается ощущение, что на саммите в Женеве 16 июня 2021-го Российское государство закрепило за собой мировое лидерство. Ведь так? - вот что я ещё хотел спросить у нашего президента.

Ну, а теперь вернитесь к началу стенограммы разговора журналиста «Комсомольской правды» с Путиным...

Журналист:

- Я думаю, в принципе достаточно. (Вопросов.)

Президент (он даже улыбнулся при этом):

- Я тоже так думаю...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕК

Непарадный саммит: Что подарили друг другу Путин и Байден и какие у них ядерные кейсы

Рассказываем о закулисье встречи двух президентов (подробности)