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Политика17 июня 2021 16:07

Непарадный саммит: Что подарили друг-другу Путин и Байден и какие у них ядерные кейсы

Рассказываем о закулисье встречи двух президентов
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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Рассказываем о закулисье встречи двух президентов

Рассказываем о закулисье встречи двух президентов

Фото: REUTERS

Саммиты президентов по телевизору выглядят, как развод почетного караула – церемонно, степенно и важно. Но за кадром остается много любопытного, живого. Вот какой была непарадная часть саммита в Женеве.

НЕПРОСТОЙ КОВЕР

Американцы потребовали постелить специальный нескользящий красный ковер перед входом на виллу, где шли переговоры. Лидер США уже много раз спотыкался на людях, и американцам не хотелось, чтобы он грохнулся еще и перед Путиным. Хоть ковер взяли не новый, но задачу он выполнил – Байден устоял.

Американцы потребовали постелить специальный нескользящий красный ковер перед входом на виллу, где шли переговоры.

Американцы потребовали постелить специальный нескользящий красный ковер перед входом на виллу, где шли переговоры.

Фото: REUTERS

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Оба президента прилетели в Женеву со своими ядерными чемоданчиками. Офицеров, которые их носят, на сами переговоры не пустили, поэтому они – наш и американский – остались ждать на улице. Встали неподалеку друг от друга. Можно было даже сравнить эти ядерные чемоданчики. Коды запуска российских ракет действительно лежат в жестком черном кейсе. А ядерный чемоданчик США больше похож на коробку в мягком кожаном чехле.

МИРНЫЙ ТОРТ

Кондитерская в Женеве по случаю саммита сделала торт в виде открытки с английской надписью Peace of cake. Ее можно перевести двояко: как «кусок торта» и как «торт мира». На глазури кондитер нарисовал два флага вместе с символами двух стран: самоваром, баранками, кексом и стаканом колы.

Кондитерская в Женеве по случаю саммита сделала торт в виде открытки с английской надписью Peace of cake.

Кондитерская в Женеве по случаю саммита сделала торт в виде открытки с английской надписью Peace of cake.

Фото: REUTERS

ДАВКА НА ВХОДЕ

Хорошего саммита без драки не бывает. Вот и в Женеве журналисты из США чуть не устроили потасовку. Операторам и фотографам дали немного времени, чтобы через открытые двери снять Путина и Байдена за переговорами. Американцы, расталкивая всех, с криками начали ломиться внутрь. Охране насильно пришлось их выводить.

ГЕНЕРАЛ БЕЗ ГАЛСТУКА

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, входивший в состав нашей делегации, на саммит пришел при полном параде. Но днем раньше он прогулялся по Женеве в легких песочных брюках и бордовой рубашке с короткими рукавами. А рядом с генералом шли здоровяки в костюмах с галстуками.

КУДА ЖЕ БЕЗ ПОДАРКОВ

Все знают, что президенты очень любят подарки. Поэтому и в Женеву главы государств прилетели не с пустыми руками. Байден после встречи получил письменный набор «Москва» с хохломской росписью. Путину достались очки-авиаторы фирмы Randolph и хрустальная статуэтка бизона.

ДВА ЧАСА ТЕТ-А-ТЕТА

После встречи с Байденом Путин рассказал, что у него редко получается говорить без посторонних так долго.

- Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор, — поделился Путин.

Видно, для американцев – если вспомнить еще их бешеных журналистов – встреча действительно была важна.

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