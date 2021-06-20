Путин поздравил медработников с праздником и предложил ввести новую систему оплаты их труда

Владимир Путин в Кремле во время поздравления работников и ветеранов отечественного здравоохранения с Днем медицинского работника. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Безусловно, ваш благородный, напряжённый труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться, - заявил президент России Владимир Путин. - Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России.

По словам главы государства, основным в новой системе станет то, что для всех регионов базовый оклад будет одинаковым, а порядок начисления надбавок и дополнительных выплат станет должен быть прозрачным и понятным.

Затронул Путин и тему «ковидных» надбавок. Они, по его словам, будут продолжаться:

- В период эпидемии мы особо поддерживаем врачей, медсестёр, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом. Всего специальные выплаты получили почти 1,2 миллиона работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены.

В очередной раз глава государства коснулся и темы развития первичного звена здравоохранения. При этом особо отметил, что и он сам и все ответственные службы знают о их проблемах. Поэтому была запущена программа модернизации поликлиник, городских и районных больниц, ФАПов.

- Предстоит выстроить их работу на новой технологической базе, отремонтировать здания, оснастить их современным лечебным и диагностическим оборудованием, включая компьютерные томографы, - заявил президент. - Главным результатом модернизации первичного звена должна стать уверенность людей в том, что они всегда и везде получат доступную, качественную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсёстры – и в городах, и в сельской местности – будут трудиться в современных, достойных условиях.

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