Нобелевский лауреат рассказал, как понять, можно ли доверять интуиции

Свою интуицию можно проверить, пройдя тест. Фото: Shutterstock

Что такое интуиция? Квинтэссенция всех наших знаний и опыта или лишь то, чем прикрывается ленивый мозг? Помогает ли она человеку избегать опасности еще до того, как он успеет ее осознать, или лишь ведет к упрощению картины окружающего мира? Это не праздные вопросы, их на полном серьезе обсуждают ученые, изучающие человеческое сознание.

Но пока специалисты разбираются, нам-то нужно принимать жизненно важные решения. И вопрос в том, стоит ли при этом полагаться на интуицию, или всеми силами затыкать рот своему внутреннему голосу? Ответ есть у нобелевского лауреата по экономике Даниела Канемана. Вообще-то он психолог, но главные его работы касаются поведенческой экономики.

Выступая на Всемирном экономическом форуме, Канеман предложил способ протестировать свою интуицию. Он назвал три вопроса, которые стоит себе задать, чтобы протестировать внутренний голос. Если на все три вы можете уверенно ответить «да», то ваша интуиция достаточно сильна, и смело можно к ней прислушиваться. Если же ваш ответ хотя бы на один из этих вопросов «нет», стоит все же подключить осознанную часть мозга и перепроверить то, что подсказывает вам интуиция.

Насколько часто вы оказываетесь в такой ситуации?

Интуиция произрастает из опыта, бессознательно мы подмечаем какие-то вещи, которые потом можем – и даже должны – использовать. Но не в каждой сфере возможно набраться неосознанного опыта, предупреждает Канеман. Нужны жизненные ситуации с повторяющимися ситуациями. У игроков в шахматы есть возможно учиться, у женатых людей тоже. А вот, например, биржи ценных бумаг и фондовый рынок – слишком хаотичны, чтобы наше подсознание могло увидеть какой-то повторяющийся паттерн.

Есть ли у вас опыт в этой области?

Работающая интуиция – это результат долгих наблюдений за повторяющимися ситуациями. Но дело не только в наблюдении, тут требуется и действовать. Причем речь не о паре недель опыта, а о годах практики. Чтобы быть уверенным в том, что вам говорит внутренний голос, нужен опыт, как у начальника пожарной бригады, который повидал сотни ЧП.

Получаете ли вы обратную связь и как быстро?

Настоящая практика – это не просто повторение одних и тех же действий снова и снова. Вы можете годами пытаться играть на скрипке, но от этих звуков будут все так же вянуть уши. Чтобы практика давала результат, нужна обратная связь, причем весьма конкретного рода. Психологи уверяют, что лучше всего работает немедленная и конкретная обратная связь. Если вы хотите натренировать свою интуицию, нужно знать почти сразу же, верна ваша догадка или нет.

Так что в следующий раз, когда внутренний голос будет вопить, чтобы вы делали или не делали что-то, проверьте его по науке.