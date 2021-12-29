Зверски избитый фигурист Дмитрий Соловьев: «Не могу спокойно смотреть, когда обижают женщин»

Соловьев сделал мужчинам замечание, после чего двое мужчин напали на него и зверски избили ногами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЧП с фигуристом и звездой «Ледникового периода» Дмитрием Соловьевым произошло в ночь на 21 декабря. Олимпийский чемпион и партнер Ксении Бородиной на выходе из караоке услышал, как хулиганы приставали к девушкам.

Соловьев сделал мужчинам замечание, после чего двое мужчин напали на него и зверски избили ногами. Хулиганов практически сразу задержала полиция.

А Соловьева доставили в Боткинскую больницу в отделении нейрохирургии.

28 декабря олимпийского чемпиона выписали из клиники. Но Дима, несмотря на все запреты врачей и тяжелую травму головы, уже стремится на лед.

- Дим, все переживали за тебя. Ты, конечно, герой, что в наше циничное время вступился за девушек.

- Не могу спокойно смотреть, когда обижают женщин. Меня так воспитали. Вообще не терплю никакого хамства по отношению к людям. Спасибо за поддержку моим поклонникам. Я в больнице вообще не заходил в соцсети. Врачи сказали: никакого телефона, никакого телевизора и книг. Даже, когда звонил близким по видеосвязи, глаза отводил от экрана, поскольку от концентрации внимания начинала голова болеть.

Да, и сейчас стараюсь минимизировать соцсети, чтобы побыстрее восстановиться.

- Как ты себя чувствуешь?

- Пока слабость не прошла. Когда привезли в больницу, я был уверен, что сейчас подтвердят сотрясение мозга и поеду домой. Не хотелось лежать в больнице. Но врачи не отпустили. Конечно, я не хотел огласки. Я такой человек, что не люблю суету вокруг себя, громких вещей. Если только это не касается спорта, моих достижений.

- А какой диагноз поставили врачи?

- Я спросил: «Это сотрясение?». Нет, говорят, хуже - ушиб головного мозга средней тяжести и какое-то кровоизлияние. Я сразу насторожился, поскольку кровоизлияние, как понимаешь, не очень приятный звоночек.

- У тебя раньше были такие тяжелые травмы?

- Может, быть и были. Трудно сказать, поскольку при каких-то падениях, я даже не ходил к врачам. Но сейчас я чувствую последствия, в голове туман. Не шуточная травма. Врачи вообще сказали: «Дмитрий Владимирович, вы должны лежать в реанимации». Я говорю: «Но я вроде бы более или менее нормально себя чувствую». Хотя, когда я вставал, чувствовал головокружение и давление в голове. Но я старался мало двигаться, поскольку врачи рекомендовали только лежать, спать, есть. Даже на процедуры, несмотря на мое сопротивление, возили на кресле -каталке. Мол, при таких серьёзных травмах головы лучше поменьше двигаться.

- Какие-то запреты врачей есть?

- Врачи перестраховываются, просят, чтобы никаких нагрузок на голову, никаких самолетов два месяца. И спорт в щадящем режиме, без резких движений.

Я человек не спокойный, зависимый от спорта, от фигурного катания. Это моя болезнь, мой наркотик, поэтому, наверное, не удержусь, выйду на лед, поскольку уже обещал Татьяне Навке откатать новогодние шоу «Аленький цветочек».

- Рискнешь?

- Просто я не хочу не только Татьяну Навку подводить, но и всех людей, организовывающих, участвующих в ледовом шоу «Аленький цветочек», а так же любимого зрителя, который рассчитывал увидеть меня на льду.