Заступившийся за девушек фигурист Дмитрий Соловьев был зверски избит

ЧП произошло в ночь на 21 декабря, когда олимпийский чемпион, фигурист и партнёр Ксении Бородиной по шоу «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев выходил со своей девушкой Анной из караоке. Фото: Даниил ОПАРИН

ЧП произошло в ночь на 21 декабря, когда олимпийский чемпион, фигурист и партнёр Ксении Бородиной по шоу «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев выходил со своей девушкой Анной из караоке. На улице Дмитрий увидел, как хулиганы приставали к девушкам.

Соловьев сделал им замечание, после чего трое мужчин напали на него и зверски избили.

- Они били Диму ногами по голове, - рассказала в полиции девушка Соловьева.

Сейчас олимпийский чемпион находится в Боткинской больнице в отделении нейрохирургии.

Дмитрий пока слаб, но уже пришёл в сознание. Врачи ещё пока не озвучили его близким никаких диагнозов и не спешат прогнозами.

Близкие Соловьева надеются, что он сможет быстро восстановиться, ведь на новогодние праздники Дмитрий готовился к выступлениям на ледовом шоу Татьяны Навки.

К счастью, полицейские оперативно задержали хулиганов.

«КП» желает Дмитрию скорейшего выздоровления!