Наталия Орейро: Когда я стану бабушкой, у меня будет дача в России

Теперь российский паспорт есть не только у Наталии, но и у ее сына Атауальпы. Фото: nataliaoreirosoy/Instagram

В ноябре аргентинская актриса и певица уругвайского происхождения Наталия Орейро получила российский паспорт. Вполне заслуженно: звезда «Дикого ангела» не раз признавалась в любви к российской культуре, регулярно у нас гастролирует, а возвращаясь домой, неустанно рассказывает латиноамериканцам о нашей стране. Наталия учит русский язык, записала на нем несколько песен. Недавно она впервые побывала в Москве в новом статусе. Орейро снялась в роликах телеканала «Суббота!» в образе героини «Дикого ангела» - они сейчас крутятся в эфире. Перед отлетом обратно в Буэнос-Айрес актриса ответила на вопросы kp.ru.

- Наталия, вы впервые прилетели в Россию по российскому паспорту. Как ощущения? Как реагировали пограничники в аэропорту?

- Да, это моя первая поездка с российским паспортом! Когда самолет сел, я почувствовала невероятные эмоции… Смотрела в иллюминатор и... почувствовала себя частью этого пейзажа! Моя душа стала еще более русской. Пограничники всегда очень добры ко мне. Естественно, когда я прилетаю, у меня сонное лицо, и они не узнают меня - до того момента, как прочитают имя в паспорте. Тогда они смотрят на меня и улыбаются. Сейчас все обращаются ко мне на русском и очень быстро говорят. Я немного понимаю по-русски - учу язык, но пока мне сложно все понять. Я прошу их, чтобы они говорили помедленнее.

- Вы полюбили нашу страну мгновенно, когда впервые приехали в 2001 году, или это случилось постепенно?

- Когда я приехала в Россию в 2001 году, я сразу почувствовала себя как дома. Я посетила Красную площадь, увидела тысячи матрешек, лица которых... довольно сильно походили на мое. И в тот момент я поняла, что вполне могла родиться в России. К тому же у меня русское имя, и поэтому я всегда чувствовала себя внутри этой истории.

Наталия Орейро снялась в роликах телеканала «Суббота!». Фото: Наталья ШАВШИНА. Предоставлено каналом «Суббота!»

«Сыну с двух лет нравятся русские девушки»

- Ваш сын теперь тоже россиянин. Знает ли он какие-то русские слова?

- Да, у моего сына Атауальпы тоже есть российский паспорт. Он уже много раз бывал в России. Ему было всего несколько месяцев, когда он приехал в Санкт-Петербург в ноябре 2012 года. Помню, когда ему было два года, он вместе с папой и со мной был в одном из гастрольных туров по России. Потом им нужно было вернуться домой, а я оставалась работать дальше. Провожаю их в аэропорт, а сын смотрит на меня и заявляет: «Мне нравятся русские девушки». Это сказал двухлетний ребенок, представляете?! А все потому, что девушки дарили ему плюшевых медведей, чебурашек, целовали его. Ему очень нравится Россия, и он знает несколько слов по-русски: «спасибо», «привет», «до свидания», «пока».

- Вы большая поклонница футбола. А что, если однажды на чемпионате мира в одном матче сойдутся сборные Уругвая и России? Ведь нельзя болеть за две команды сразу!

- Это уже произошло во время чемпионата мира-2018 - играли как раз Уругвай и Россия. А еще часто бывает, что с моим родным Уругваем играет Аргентина, где я живу. Конечно, когда Уругвай участвует в любом виде спорта - не только играет в футбол, мои эмоции связаны с моим происхождением. Я бы соврала, если бы сказала, что меня не волнует, улыбается удача Уругваю или нет. Но я всегда, когда говорю о спорте, желаю, чтобы всем командам везло.

Наталия в отличной форме: кажется, что со времен «Дикого ангела» она ничуть не изменилась. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/АГН «Москва»

«Обожаю Черное море»

- Теперь вы приезжаете в Россию не в гости, а к себе домой. Планируете ли вы купить здесь квартиру или дом? А может, дачу - например, на берегу Черного моря?

- Как здорово, что ты мне говоришь, что теперь я приезжаю в Россию домой! Именно это я и чувствую и чувствовала еще до получения гражданства. Пока я не планирую покупать в России недвижимость, потому что моя резиденция в Аргентине. А если иметь жилье в другой стране, нужно думать о том, чтобы содержать его там. И к тому же, когда я приезжаю, я езжу по разным городам. Возможно, когда мне будет больше лет, когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России. Мне, кстати, очень нравится Черное море.

- Какая русская песня особенно запала вам в душу, ведь вы не раз пели на русском?

- «Нам нужна одна победа». Я спела ее в память Победы России во Второй мировой войне. Эта песня вызывает у меня особые эмоции, заставляет чувствовать, через что прошел русский народ в то время.

- Про нас, русских, иностранцы часто говорят, что мы хмурые и мало улыбаемся. Как вы думаете, почему мы такие?

- Это все предубеждения. Когда я слышу что-то похожее, я начинаю смеяться и говорю: «Думать, что в России все очень хмурые - это то же самое, что говорить, будто в Латинской Америке мы все тут гаучо (аргентинские ковбои. - Авт.) и ездим на лошадях!» Я объясняю, что люди в России очень хорошие и добрые. Возможно, в начале знакомства русский человек держится на расстоянии. Просто латиноамериканцы - более экстраверты, чем русские. Но когда русский человек тебя узнает, он открывает тебе свое сердце, и это уже никогда не проходит! Он становится тебе как брат.

Фото: Наталья ШАВШИНА. Предоставлено каналом «Суббота!»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Печет хлеб и копается в огороде

- Сериал «Дикий ангел» сейчас повторяют на нашем телеканале «Суббота!». Как вы думаете, почему он до сих пор так популярен? И как выглядит ваша идеальная суббота?

- Мне кажется невероятным, что 23 года спустя люди продолжают смотреть «Дикий ангел». Сериал показали в 80 - 90 странах, но в Аргентине и России его полюбили сильнее всего. У моей героини - хрупкой девочки, сильный характер. Она боролась, а не просто страдала, как это бывает в других сериалах. А моя суббота начинается со вкусного завтрака. Я люблю готовить домашний хлеб, что-то сладкое. Если погода позволяет, мы всей семьей завтракаем на свежем воздухе. У меня есть огород, где я вожусь с растениями. Это моя идеальная суббота.

КСТАТИ

Как Наташа меняла боль на свободу

Cambio dolor por libertad!* - поет Наташа в «Диком ангеле». Личная жизнь актрисы была такой же непростой, как и у ее героинь. В 16 лет на съемках фильма она влюбилась в актера Пабло Эччари, который был старше ее. Но вот случился «Дикий ангел», Наталия стала суперзвездой четырех континентов. Молва приписывала ей роман с партнером по сериалу Факундо Арана, а у нее разрывалось сердце, потому что Эччари не выдержал ее успеха и в октябре 2000-го ушел. У Орейро случилась затяжная депрессия.

В 2001 году Орейро вышла замуж за музыканта Рикардо Мольо. Фото:ricardomolloposta/instagram.com

Вновь счастливой ее сделал музыкант, лидер популярной в Аргентине группы Los Divididos Рикардо Мольо. Они познакомились в ноябре 2001 года, а поженились уже в декабре. Рикардо тогда было 44 - за его плечами развод, Наталии - 24. На ребенка они решились не сразу: Мерлин Атауальпа родился только в январе 2012-го. Их дом в Буэнос-Айресе утопает в зелени, по выходным Орейро сама встает к плите.

Говорят, актриса ушла от мужа к Бенхамину Викунье. Но потом снова вернулась в семью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта идиллия едва не была разрушена в 2016 году. Как писала аргентинская пресса, тогда Орейро съехала из своего дома на целых четыре месяца. Комментариев актриса не давала, но поклонники дружно решили, что она переехала к актеру Бенхамину Викунье, партнеру по сериалу «Среди каннибалов». Викунья ушел от жены-модели, объявил о разводе… Но до официального объявления о новом союзе дело не дошло. На четырехлетии сына Наталия и Рикардо вновь появились вместе, и с тех пор они не расстаются. Сейчас Наталии 44 года, ее мужу - 64. И она видела достаточно боли, чтобы позволить себе рисковать своим счастьем ради ветреных красавцев.

*«Меняю боль на свободу!»