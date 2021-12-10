Наталья Орейро впервые приехала в Россию по своему российскому паспорту

Наталия Орейро получила российское гражданство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро, которая осенью стала гражданкой нашей страны, впервые приехала в Россию по своему новому российскому паспорту, о чем и сообщила поклонникам в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

«Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», - сказала она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 октября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Наталии Орейро, а также ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпе Орейро. После этого певица записала для своих российских поклонников видео на русском языке, в котором тепло поблагодарила россиян за поддержку.

Документы на российское гражданство актриса подала в августе прошлого года. Наталья Орейро говорит, что давно считает себя русской. Она выучила язык, неоднократно приезжала в страну на гастроли, а также записывала песни к Дню Победы и Чемпионату мира по футболу – 2018.