Кто из знаков Зодиака найдет счастье в любви, а кому разобьют сердце в 2022 году

Какие любовные перспективы ждут вас с 2022 году? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Перед Новым годом мы все хотим заглянуть в будущее: что оно нам готовит? О любовных перспективах расскажет астролог Елизавета Небесная.

ОВЕН

21 марта - 20 апреля

Овен всегда и во всем старается быть победителем. И любовная стезя не исключение. Представители этого знака обожают нравиться противоположному полу. Собственно, противостоять их обаянию, уму и чувству юмора бывает очень сложно. Овны, которые не связаны отношениями, смогут завоевать предмет своего вожделения. Правда, на этот раз придется приложить все свои силы и умения.

Тот, кто уже встретил свою половинку, будет жить в любви и радости, а также в предвкушении пополнения в семействе.

ТЕЛЕЦ

21 апреля - 20 мая

Тельцу настоятельно советуем «поработать над отношениями». В другом месте вы уже прекрасно сделали все от вас зависящее. Нельзя все свое время и здоровье посвящать работе. Эдак близкие могут и вовсе позабыть, как вы выглядите. Помните, всех денег не заработать, а семья - это самое важное. В вашей жизни - точно!

Свободным Тельцам тоже стоит больше времени проводить вне рабочих стен, тогда появится больше шансов на насыщенную личную жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая - 21 июня

Близнецы не могут не оценить достойных представителей противоположного пола. Но не стоит думать, что в их мозгу сразу же вызревает коварный план измены. Отнюдь! Легкий флирт придает Близнецам жизненных сил, дает вдохновение. Так что вторым половинкам особо переживать не стоит.

А вот неженатые/незамужние Близнецы вполне могут рассчитывать на страстный роман. Правда, вероятнее всего, он не завершится маршем Мендельсона. Но может, оно и к лучшему?

РАК

22 июня - 22 июля

Рак - натура страстная, но при этом весьма рациональная. Представители этого знака редко бросаются в отношения очертя голову. У семейных Раков в 2022-м настанет ренессанс чувств. Так что их половинки могут рассчитывать на отличные подарки, необычные поездки на «медовый месяц», а главное - на надежное плечо рядом.

Свободные Раки будут внимательно присматриваться к кандидатурам на место в своем сердце. За этим кастингом и пройдет год…

ЛЕВ

23 июля - 23 августа

Лев - известный ценитель прекрасного. Но он настолько устал от предыдущих отношений, что вряд ли решится на что-то новенькое в ближайшее время. Ему следует отдохнуть, накопить моральных сил… и придумать себе образ Дульсинеи, за которой захочется идти на край земли и ради которой потянет на подвиги.

Кстати, все вышесказанное вовсе не значит, что Львы будут обделены вниманием. Напротив, поклонников среди противоположного пола будет даже больше, чем обычно!

ДЕВА

24 августа - 23 сентября

А вот Девам будет ох как непросто на любовном фронте в следующем году. Им придется преодолевать препятствия, решать нестандартные задачи, доставать звезды с небес… И все ради того, чтобы понравиться своей второй половине! Но игра стоит свеч. С высокой долей вероятности Дев ждут феерические отношения, которые, возможно, могут стать судьбоносными.

Кстати, все эти хлопоты не станут тяжким бременем для представителей знака. Напротив, этот любовный переполох даст заряд мощной энергии.

ВЕСЫ

24 сентября - 22 октября

Весы во многом самодостаточны. Они влюблены в окружающий мир, в красоту и доброту. И, если захотят обрести отношения, смогут сделать это легко и непринужденно. Скорее всего, герой (или героиня) их романа совсем рядом. Необходимы только определенные обстоятельства, которые откроют на это глаза.

Весы довольно долго определяют, их ли это вторая половинка. Иногда стоит отключить эту функцию взвешивания и просто довериться сердцу (ну или интуиции).

СКОРПИОН

23 октября - 22 ноября

Со Скорпионами бывает очень непросто. Но они умеют создать для своих близких идеальные условия: будут предугадывать желания, делать сюрпризы, удивлять, впечатлять, холить и лелеять.

Скорпион мечтает о большой и светлой любви, и, чтобы эти грезы стали реальностью, нужно совсем немного - перестать жалить своим ядом всех и вся. Ваше счастье в ваших руках. Не упустите его!

СТРЕЛЕЦ

23 ноября - 22 декабря

Сидя дома, своей любви не отыскать. Стрельцам, жаждущим найти вторую половину, необходимо «выйти из карантина», закруглиться с удаленкой и почаще выходить в свет при параде. И вот тогда, возможно, придется даже делать выбор среди нескольких кандидатов.

Семейные Стрельцы окажутся поглощены целиком и полностью домашними хлопотами: с высокой вероятностью в следующем году в семье случится прибавление. Время это будет нелегкое, но очень счастливое. Не забудьте при этом о романтике, ваша половина это обязательно оценит.

КОЗЕРОГ

23 декабря - 20 января

Козероги больше сосредоточены на чем-то другом, нежели на чувствах. Их сильнее волнуют бизнес, дети, здоровье и много чего еще… Где тут подумать о своей второй половине? А сделать это необходимо, ибо, если не принять оперативных мер, отношения рискуют, словно вражеский поезд, пойти под откос. Сейчас еще есть все шансы спасти положение.

Свободных Козерогов ждет головокружительный и очень красивый роман, который, вполне возможно, завершится свадебными торжествами.

ВОДОЛЕЙ

21 января - 19 февраля

Тем Водолеям, которые еще не состоят в отношениях, стоит перестать лить воду и принять какое-то решение. Если этого не сделать, вполне вероятно, что вторая половина перестанет ждать своего счастливого часа и уйдет.

Определиться надо будет и тем Водолеям, которые уже «заняты». Некоторые из них слишком часто поглядывают на сторону, ну а кому это понравится? Дороги существующие отношения? Тогда отставить безобразия!

РЫБЫ

20 февраля - 20 марта

Старые отношения трещат по швам? Бывает, что лучший вариант - расставание и поиск нового партнера. Рыбы энергичны, привлекательны и умны, им не составит труда найти себе другого возлюбленного. Тем более что Рыбам в следующем году звезды обещают влюбленность. Предыдущие отношения многому научили наших героев, и теперь их выбор может оказаться кардинально противоположным.

Свободных Рыб также ждут новые отношения - страстные, яркие и, скорее всего, с большими матримониальными перспективами.

КСТАТИ

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